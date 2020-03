Los policías de Ocampo tienen uniformes viejos

Manuel Arriaga

Cuerámaro.- Empleada del Área Jurídica de la Presidencia Municipal, asegura que tuvo que renunciar porque su jefe la acosaba sexualmente

Mariana Navarrete asegura que le informó de lo sucedido a la alcaldesa Ana Rosa Bueno Macías, quien no hizo nada al respecto, “hoy me enteré de que el señor sigue laborando en las instalaciones de presidencia, sigue siendo servidor público, cuando no he sido la única que ha sufrido acoso de su parte”, aseguró la afectada.

Mariana comenzó a trabajar a partir del día 17 de febrero. “El día viernes 13 de marzo decidí renunciar porque el director de Asuntos Jurídicos, que es militante del Partido Acción Nacional, nunca dejó de acosarme desde el primer día, incluso llegué a notar que no era la única que sufría acoso laboral de su parte”, sostuvo la afectada.

Hablo de que quería tocarme las manos sin mi consentimiento, la cara, la cintura, incluso quiso besarme en reiteradas ocasiones. A veces cuando llegaba a su oficina me pedía que cerrara la puerta para ‘poder saludarme bien’, ese saludo para él incluía un beso y un abrazo que nadie le pedía y las veces que llegó a saludarme, me decía ‘voltea a verme’, por qué me quería besar”

“Se molestaba si yo le hablaba a otros compañeros de trabajo; en reiteradas ocasiones me pedía que me quedara a trabajar más tarde, cuando ya se había terminado mi horario laboral y dentro de presidencia no había nadie más que él”.

“En fin, su acoso llegó a tal punto de jalonearme por querer abrazarme. A esto, agregó que hacía comentarios como ‘qué bonita te ves’, ‘no quiero que nadie más te vea’ y estos comentarios también iban llenos de miradas morbosas”.

Agregó: “el jueves 13, el señor me jaloneó por querer abrazarme y tocarme la mano, cuando le dije que yo no quería, terminamos en forcejeos. Todo esto se lo comunique a la secretaria particular de la alcaldesa Ana Rosa Bueno Macías y ella se comunicó conmigo, le repetí todo esto y hoy me enteré que el señor sigue laborando.”

“No se queden calladas nunca amigas, si no nunca nos vamos a librar de este tipo de ratas que lo único que quieren es aprovecharse de la necesidad de las personas y de su cargo público”, afirmó la cueramarense.