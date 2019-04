Los panistas buscaron con qué me ‘rascaban’: Antares

La senadora de Morena dijo que su hermana interpuso una denuncia por acoso sexual, ya que sacaron la luz una serie de fotografías íntimas de Talía para presionarla y que deje el paz el caso del Parque los Cárcamos

Jazmín Castro

León.- La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Alma Alcaraz y la senadora Antares Vázquez Alatorre, enérgicamente señalaron que la funcionaria federal Talía Vázquez Alatorre, -hermana de la senadora- interpuso una denuncia por el delito de acoso sexual ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer en la Ciudad de México.

Lo anterior, derivado de una serie de fotografías íntimas que aparecieron el pasado sábado en las redes sociales.

Antares Vázquez señaló que todo se derivó luego de que exigiera en el senado que se pararán las obras de la construcción del City Center, hasta que los tres órdenes de gobierno brinden un informe sobre los posibles daños que se están causando al humedal del Parque los Cárcamos.

Culpó a los panistas

“Es muy evidente que se pusieron a buscarme a ver con qué me ‘rascaban’, porque ellos así se las gastan (sic), en lugar de responder con argumentos válidos, van a buscar cómo denostar a las personas, y como no tengo cola que me pisen, encontraron unas fotografías de Talía, mi hermana que le han costado 8 años de dolor”, explicó la senadora.

Agregó que también interpondrán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Ciudad de México, pues dijo que no confían en la procuraduría en el Estado.

Hizo responsable al gobierno del estado y los gobiernos municipales panistas, de lo que le pudiera pasar a su familia y a su persona.

Condenan inseguridad

Alma Alcaraz denunció que la ola de violencia que se vive en la entidad es responsabilidad del gobernador del estado Diego Sinhue.

“Seguimos con Carlos Zamarripa, como ‘fiscal carnal’ de nuestro estado y con Cabeza de Vaca como secretario de Seguridad, donde han estado actuando como ‘pararrayos’, donde se permitió la permanencia de dos personas que no han sido eficientes”, comentó.

La dirigente estatal, responsabilizó al gobernador del estado, Diego Sinhue de la violencia que existe en la entidad.

Por ello, ambas morenistas señalaron que en próximos días anunciarán una manifestación por cada persona que ha perdido la vida. El movimiento será de forma pacífica y será en la capital del estado.

