LOS TIEMPOS. El año pasado, el reclamo de mexicanos era el período tan amplio que había entre la primera y la segunda dosis de la vacuna anticovid-19. Y ahora, el “problema” es que los refuerzos podrían llegar antes de tiempo.

UN POCO MÁS. Y si no, que le pregunten a los leoneses entre 40 y 49 años que podrán ver pasar los biológicos sin poder inmunizarse.

CUENTAS. Y es que ellos y ellas que recibieron su segunda dosis de la vacuna contra la covid-19 en septiembre del año pasado y no podrán participar en la jornada para la dosis de refuerzo que arranca en los siguientes días, de acuerdo al delegado de Programas del Bienestar, Mauricio Hernández Núñez.

LES FALTA. Y es que uno de los requisitos para recibir esta dosis del laboratorio AstraZeneca es que hayan transcurrido cinco meses de la segunda dosis, lo cual no ocurre aún con quienes la recibieron en León pues entre septiembre y enero apenas van cuatro.

DE SU RONCO PECHO. “Sí hay algunos municipios que estarán en la temporalidad posible y solamente se acordarán los puntos de acuerdo a esa temporalidad”, refirió en un mensaje de texto Hernández Núñez.

YA ESTÁN AQUÍ. A mitad de la semana pasada, el gobierno federal anunció la llegada de más de 900 mil dosis de AstraZeneca; más de 300 mil de ellas se destinaron para el grupo de población entre 50 y 59 años y el resto serán para 40-49.

PARA ABAJO. Apenas el 18 de enero pasado, el subsecretario de Salud federal Hugo López anunció que, dado el incremento de contagios en las últimas semanas, había bajado de seis a cinco meses el período fijado por el gobierno federal entre la segunda dosis y la de refuerzo de las personas mayores de 40 años.

EN SUSPENSO. Hasta anoche, las autoridades no habían informado cuando iniciaría la jornada para este grupo de edad ni los municipios en los que arrancará.

A VER. Quizá al cierre de esta edición ya exista alguna novedad al respecto porque personas de 40 y más recibieron su segunda dosis en agosto o antes y quienes estén en ese caso, podrán aplicarse el refuerzo sin problema.

LA DEL ESTRIBO

Los del colectivo ‘MatrimonioEs’ no cejan en el empeño. Luego de que la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García diplomáticamente los rechazara con todo y su crítica a la circular para permitir matrimonios entre personas del mismo sexo sin necesidad de amparo, ayer tocaron la puerta de IEEG y se reunieron con el consejero Luis Gabriel Mota.

Según su dicho, El Instituto Estatal Electoral fijó ocho días de plazo a representantes del colectivo ‘MatrimonioEs’ para reunir 138 mil firmas como requisito para aspirar a la realización de un plebiscito en torno a su rechazo a que la unión legal entre personas del mismo sexo pueda ser considerada matrimonio.

De acuerdo al vocero de la organización, Salvador Recoder -tras reunirse con el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias- ya tienen la ruta crítica para el proceso que buscan.

No será nada fácil porque ya pidieron el auxilio de iglesias cristianas que les ayuden a la recolección de firmas. Tienen diez días para reunir 138 mil firmas. Casi 14 mil por día.

METROFINANCIERA, 12 AÑOS DESPUÉS

En aquel momento, hace exactamente 12 años, Alejandra Gutiérrez Campos tenía 33 años y era la subtesorera municipal. Ricardo Sheffield Padilla tenía poco más de tres meses como alcalde de la ciudad y había prometido “un cambio” para seguir ganando desde el propio PAN.

Con un discurso contestatario y crítico del status quo azul, el ahora titular de Profeco articuló acciones para deslindarse de su antecesor, Vicente Guerrero.

La más recordada, la inversión de 33 millones de pesos perdidos en la empresa Metrofinanciera por Francisco Javier González. Hoy se cumplen diez años de una de las sanciones más absurdas en la historia de los gobiernos leoneses.

La Contraloría de León en la administración de Ricardo Sheffield encontró responsable al citado funcionario de la pérdida de 37 millones de pesos en una inversión de riesgo en la empresa Metrofinanciera que quebró años después aunque apenas en 2017 se declaró como una cuenta incobrable por el Municipio.

El castigo que se dictaminó: una sanción de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y 46 mil pesos de multa, una vacilada para el grado de afectación a las finanzas municipales. Castigos insulsos que hoy se siguen aplicando.

Y justo hace cinco años, en una sesión de la Comisión de Hacienda en la revisión de los conceptos de la cuenta pública, el regidor panista Federico Zermeño cuestionó en qué consistía la pérdida o deterioro de activo no circulante por 33 millones 367 mil 559 pesos.

Una funcionaria municipal le dijo que era por los gastos en el fideicomiso de Metrofinanciera, inversión perdida y adquirida en la administración de Vicente Guerrero Reynoso.

La directora de Egresos comentó que los títulos bursátiles de Metrofinanciera se convirtieron en acciones con pérdidas, fue en 2014 cuando aún el gobierno municipal pagaba intereses de dicha inversión.

Esta inversión se hizo hace más de 13 años cuando los tesoreros municipales tenían manga ancha para hacer este tipo de inversiones. Javier González pudo llegar a ser asesor de una bancada panista mientras estaba inhabilitado porque era un cargo externo, fuera de nómina, pero ahí queda para la posteridad el doble discurso azul.

En aquel momento, Alejandra Gutiérrez nada tuvo que ver en ese caso. En ese momento, el estelar en la relación con el alcalde en turno era su esposo, Eduardo Ramírez que era director de Economía.

El alcalde Sheffield podía decidir irse contra la gestión de su antecesor para legitimarse aunque se estrelló con la real politik. Hoy, Alejandra Gutiérrez tiene más limitaciones porque la línea es decirle “no” al fuego amigo y “cuidar la marca”.

ALEJANDRA GUTIÉRREZ: CONSULTA Y SEGURIDAD A LOS 100 DÍAS

L a alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos defendió la consulta ciudadana en la que participaron poco menos de diez mil leoneses y que definieron que un hospital veterinario -que requiere una inversión de 35 millones de pesos- es la obra más pedida por los ciudadanos.

Que por algo se empieza, que no se puede descalificar todo y que habría más consultas que podrán atraer más participantes fueron las respuestas más llamativas de la presidenta municipal que ya sabe que se está terminando la luna de miel que disfrutan los gobernantes en sus primeros meses de gobierno.

Gutiérrez Campos ejerce su derecho de defender sus decisiones. Ya comentábamos aquí que las críticas iban en dos flancos. La participación inferior a lo que el gobierno leonés se había fijado como objetivo (17 mil personas) y que el proyecto ganador haya sido algo afín a su conocida afición por las mascotas.

Mucho énfasis ha hecho la alcaldesa panista en enfatizar su prioridad para mostrar cercanía con la población que contrasta con la frialdad que distinguía a su antecesor Héctor López Santillana.

La clave siempre serán los resultados y uno de los temas más sentidos de la sociedad actualmente es el de la seguridad. No puede haber un posicionamiento de un gobierno si no hay resultados en la disminución de los índices de delincuencia.

Y es ahí en donde la alcaldesa centra sus esfuerzos. La depuración de la Policía Municipal que ya alcanzó más de 220 elementos -y que aún no termina- ha sido un proceso más complejo de lo que esperaba.

Ayer no quiso comprometerse con una postura directa que la confrontara con su antecesor Héctor López cuando le preguntaron si esos más de 200 despidos no debieron darse de manera gradual desde el trienio anterior.

Y es evidente que la respuesta es positiva. No es creíble que esos 200 elementos se desviaron, perdieron la categoría o se corrompieron (según sea el caso), del 10 de octubre para acá.

Gutiérrez Campos no lo dirá, pero la depuración debió iniciar desde antes de que ella llegara. Y no lo hará porque parece haber un pacto no escrito para no hacer olas y se haga efectiva esta máxima en el panismo de que ‘la ropa sucia se lava en casa’ y que públicamente no puede haber un pleito con los que se fueron.

Y más cuando esos que se fueron, como el exmunícipe Héctor López Santillana y algunos de sus allegados, tienen chamba en otras dependencias.