1.- Los jóvenes, la cuestión

Daniel Díaz Martínez

Existe el interés por la atención de los jóvenes en la entidad pues una constante de parte del gobierno es tenerlos en sus programas; sin embargo, los totales de problemas inherentes al sector -de 18 a 29 años- han incrementado sin recibir las soluciones. En el caso de los adictos, están en manos del sector salud, pero no avanza su atención al mismo ritmo en que los adolescentes y niños inician la ingesta de drogas. Ante el problema emerge como “respuesta” el Anexo.

En esas condiciones, ante la desesperación de padres de familia y de los consumidores, por los riesgos de salud, seguridad y rechazo social, en especial por falta de recursos, se aceptaron las casas emergentes en colonias populares y comunidades para atenderse. Pero, los Anexos, presentan anomalías que, vistas en el orden jurídico, salud y seguridad pública, generan otros conflictos; las historias personales condenan a los chavos, por ellos son las víctimas que pagan justos por pecadores.

El gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, tiene en los jóvenes de los Anexos la ocasión de atender a quienes antes abandonaron. Regularlos sería un primer paso, en tanto la Secretario de Salud estatal a cargo de Daniel Díaz Martínez amplía sus planes de atención y prevención Planet Youth, modelo Isandés para la Prevención del Uso de Substancias.

Los Anexos no son de Guanajuato, Irapuato o de otro municipio, es una cuestión estatal; eso citaría a quienes los atienden.

2.-Ganar-ganar

Alejandro Gómez Tamez

La velocidad, eficacia y disponibilidad de las vacunas han afectado las proyecciones de crecimiento de la economía mundial, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, por lo que sería hasta 2023 cuando podría tenerse un escenario donde la pandemia haya sido reducida y ya no sea factor de afectación a la producción. Este pronóstico parece compartirlo para su sector la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) que coloca hasta dentro de dos años la estabilidad productiva en este motor de la economía guanajuatense.

Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de la CICEG, no se anda por las ramas. La recuperación no es cosa sencilla y depende de factores diversos: por un lado los problemas de las propias empresas para ajustar su producción ante la demanda de los intermediarios y por el otro la pobreza aumentada en las familias, lo que disminuye la adquisición de calzado por la preferencia ante otros bienes básicos. Sin contar con que la vacunación no avanza a la velocidad necesaria.

Las empresas necesitan la reincorporación a actividades presenciales de diversos sectores, sobre todo el educativo, un mercado esencial, sin embargo dependerán de las condiciones de contagios y vacunación. En esto último, podría ayudarles mucho si gestionan la condicionante de contar con sólo trabajadores vacunados, como ha comenzado a utilizarse en varias naciones, ante le desidia o prejuicio de muchas personas, que insisten en mantenerse como factor de transmisión por no estar inoculados con el antígeno. La arista ofrece un ganar-ganar.

3.-¿Salvadores de los alumnos?

Delfina Gómez Álvarez

Menuda tarea la que deberá de realizar la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, pues representantes de padres de familia, amén de inconformarse porque los nuevos libros de texto tienen fuerte “tufo de ideología y carga política”, promovieron un Juicio de Amparo a fin de que no se entreguen en este ciclo escolar para que la Corte de la Nación sea quien decrete su constitucionalidad

Está cuestión aterrizó en Guanajuato donde padres de familia han insistido en participar en la educación de los hijos y donde la educación privada tiene presencia coadyuvando con lo público. Es menester aclarar que en la entidad quemaron libros de texto quienes no estaban de acuerdo con la educación sexual que contenían, incluso la Secretaría de Educación de Guanajuato editó un libro de Biología sin fotos de cuerpos desnudos.

En la entidad dos organizaciones se presentaron ante la sociedad para informar que interpusieron dos amparos para que la Justicia Federal frene el reparto de los nuevos materiales, porque fueron rediseñados durante la pandemia con prisa. Las denunciantes: la Unión Nacional de Padres de Familia y “Movimiento Educativo con Rumbo”, representante de la última, Paulina Amozorrutia, dijo que el rediseño no fue transparente.

De la Valija.- El pesar del adiós

En Tarimoro crece la idea de que el alcalde Enrique Arreola Mandujano no ha podido salir de la estupefacción de perder el control sobre el panismo en su municipio, primero, y luego de entregar el poder en unos meses más al priista Mario Maldonado, lo que inclusive lo llevó a culpar de la derrota al hecho de que el PAN postulara a una mujer a la alcaldía, lo que le ganó la censura de propios y extraños.

Cuentan que Arreola dejó de lado tareas fundamentales como promover la vacunación contra la COVID-19 en Tarimoro, de donde fueron regresados algunos lotes de antígenos por la apatía de la población para ser inoculada; o de evitar que la nave impulsora de empleos, que está por terminarse, quede como elefante blanco, porque no hay planes para su uso, tarea que parece mejor dejar a Maldonado, con quien no ha cerrado los detalles de la transición, ya sea por el agobio de las afectaciones por las lluvias últimas o porque prefiere encauzar sus actividades como católico.

María Magdalena Rosales Cruz

Se cumple en julio un año desde que recibió la responsabilidad de sistematizar las actividades legislativas y políticas de la bancada morenista. Antes, como presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, logró aprobación unánime de llamar al rector general de la UG para rendir cuentas sobre los casos de acoso sexual en la institución. Sin embargo, exigir que como efecto de lo hecho en otra entidad sobrevenga la respuesta estatal parecería un poco precitado.

María Magdalena Rosales Cruz, diputada local y coordinadora de Morena en el Congreso del Estado, se erigió en el “inconsciente colectivo” para revelar temas sociales de importancia; pero abordar la despenalización del aborto en territorio guanajuatense como efecto de su aprobación en Veracruz, contra la cerrazón de la mayoría, el partido conservador, PAN. Requiere harto trabajo para esa causa.

La cirujana dentista por la UAM, María Magdalena, sabe que tiene en comisión dos iniciativas para legalizar la interrupción de los embarazos y que están “congeladas”; debido a ello, la lucha debe ser taciturna y larga para recibir los apoyos de organizaciones y féminas que coinciden que la “penalización” podría ser un atentado contra los derechos humanos.