Los jóvenes aprovecharán la regla 20/11

Juan José Calero será uno de los elementos que saldrá beneficiado con más minutos en la cancha con los Esmeraldas

Pablo Ruiz

León.- La regla 20/11 abrirá las puertas a los elementos menores del plantel felino y el hijo del legendario arquero Miguel Calero, el atacante Juan José Calero, aseguró que buscará aprovechar su oportunidad, por lo que espera mostrarse en los minutos que Gustavo Díaz lo requiera dentro del terreno de juego.

Juan José se dijo muy contento de la oportunidad que se le ha otorgado en el conjunto ‘felino’, pues sabe que además de seguir desarrollándose a lado de buenos futbolistas, tendrá oportunidad de sumar minutos por la obligación de la regla 20/11, donde junto a Jorge Díaz Price, está llamado a ser el que coopere con la cuota de 765 minutos que pide la Liga para el Apertura 2018.

Calero ha sido bien recibido por el grupo, por lo que señaló que ahora con la oportunidad que se le presenta buscará aprovechar ganándose la confianza del técnico Gustavo Díaz.

“Uno como joven agradece ese tipo de reglas, sirve para mostrarse y ya dependerá de uno si la aprovechamos o no. El profesor verá quien está mejor, pero los chavos estamos para sumar y empujar desde abajo”, comentó.

“Más que competencia todos vamos para el mismo lado, esta Price y muchos compañeros que les tengo que aprender por el proceso que han llevado y el que elija el profe seguramente va ser el que está mejor. Yo estaba acostumbrado a jugar de nueve o nueve y medio, pero me he adaptado para jugar por fuera y el profe me ha dado la confianza y la libertad de poder jugar por otro lado”, añadió Calero.

