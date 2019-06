“Los enanitos no crecemos”, dice ‘La Tota’ Carbajal en su cumpleaños

Nueve décadas cumple hoy la leyenda guardiana del arco de la Selección Mexicana durante cinco mundiales seguidos; ‘la Tota’ nos habla del problema que tienen los jugadores hoy en día

Redacción

León.- En el margen de su cumpleaños 90, el ‘Cinco Copas’ Antonio ‘La Tota’ Carbajal, festeja, pero también pide analizar lo que pasa actualmente en el fútbol de México.

Carbajal inició su carrera deportiva con el Real España en el año de 1948, mismo en el que tuvo la oportunidad de ser llamado por primera vez a la Selección Mexicana de Fútbol para participar en los Juegos Olímpicos de Londres, donde jugó un partido y recibió tres tantos en su portería. Luego, el destino le depararía los mundiales de Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966, para así hacerse del mote de ‘Cinco Copas’.

Nadie alcanzaría la marca de mundiales disputados hasta 32 años después, pues sería en Francia 1998 cuando Lothar Matthaüs también firmara sus cinco mundiales, y más recientemente el también mexicano, Rafael Márquez, con su participación en Rusia 2018.

Además, Don Antonio recibió distintos galardones durante y luego de su trayectoria deportiva, pues fue nombrado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol como el Mejor portero de la CONCACAF del Siglo XX, además de tener un lugar especial en los museos y recintos deportivos de la FIFA.

Cobran Mucho y hacen poco

Sin embargo, el legado de Carbajal a sus 90 años le permite sentenciar que en el fútbol mexicano principalmente, los procesos se viven acelerados actualmente, y se le paga mucho a los futbolistas que no terminan por dar el ‘estirón’.

“Creen que ya están listos para ser jugadores de primera división, pero les falta; el dineral que ganan ahora hace que pierdan piso. No está mal que aspiren a ganar tanto dinero, pero que lo sepan manejar y que lo sepan ahorrar, no sólo es pensar en la lana, porque hay que devolverle algo con trabajo”.

“Hace cuántos años que no alcanzamos el octavo lugar; ahora con la Sub-20 nos hemos dado cuenta que nos hace falta el aspecto mental, pues desde que yo era jugador nos decían que nos hace falta esto”, dijo Antonio Carbajal señalando la cabeza.

A decir del propio exfutbolista, que viviera grandes momentos en la hoy desaparecida Martinica en León, los futbolistas mexicanos no han terminado por explotar, por falta de mentalidad y carácter, y por ello, no se presenta el ansiado quinto partido.

“Se dice que cada país merece lo que tiene, y en el fútbol así hemos sido; seguimos igual, los enanitos no crecemos (…) Nos hace falta una mentalidad triunfadora, no sólo hablar por hablar. Hay que analizar por qué no se da más. Por ejemplo, ahí está lo de la fiesta en la concentración de México; estoy de acuerdo que se diviertan, pero que no sean tan tontos, que no se exhiban”.

“Antes hasta rezabas para estar en la selección y ahora les importa un cacahuate estar en la selección. Antes estabas ávido de verte en el periódico y hasta saltabas del gusto, y ahora se dan el lujo de decirle que no a la selección. En mi época te pagaban poco y te exigían mucho; ahora te pagan mucho y te exigen poco”, concluyó Antonio Carbajal, ya una leyenda viviente de 9 décadas.

JG