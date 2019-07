Ataque a fiscal, respuesta a éxito de estrategia: diputado

Se debe castigar de manera más enérgica, considera el panista; Sánchez Cordero ve rebasado al estado

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Rolando Alcántar, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en el Congreso del estado aseguró que los ataques del crimen organizado contra elementos policiales o funcionarios son una respuesta a que las estrategias y las políticas están funcionando.

Esto a propósito del asesinato de Francisco Javier Fuentes Uribe, titular de la Unidad Antidrogas de la Fiscalía General del Estado. El diputado se pronunció porque haya un cuidado efectivo para los trabajadores dedicados a la investigación de los hechos delictivos y a la procuración de justicia, dando mayores castigos a quienes asesinen a estos funcionarios.

“Debemos ser más enfáticos en defender a nuestros elementos (…) debemos empezar preservando, por supuesto, que las vidas que se pierden de cualquier ciudadano, incluso de quien catalogamos como delincuente es un tema que no debemos permitir”. –Rolando Alcántar, diputado del PAN

El panista aceptó que se ha agravado la inseguridad pero dijo que es en todo el país; pidió esperar a que el plan estatal de seguridad arroje resultados, pues estos no son “mágicos ni inmediatos”.

Agregó que “desgraciadamente la realidad no avanza a esa velocidad”, pidió no irse a los extremos, ni ser pesimistas ni triunfalistas con los resultados, que varían mes con mes, aunque aseguró que sí hay un avance.

Autoridades rebasadas

De acuerdo con la coordinadora de la bancada Verde en el congreso local este homicidio muestra que la delincuencia organizada se puso al “tú por tú” con el Estado. A decir de la legisladora, el asesinato del alto funcionario quien tenía experiencia en la investigación de crímenes de alto impacto, indica que los delincuentes ya están muy por encima de las autoridades estatales, lo cual es lamentable.

Dijo que es necesario que se esclarezca el por qué Fuentes Uribe no contaba con escoltas ni con un chaleco antibalas en el momento del ataque cometido afuera de una tienda de abarrotes.

“Hay que esclarecer si es que en ese momento en que fue asesinado necesitaba estar protegido, traer chaleco, o si únicamente estaba franco (…) seguramente debía tener protección, no podía estar solo, no era un ciudadano común, es una persona que está haciendo una lucha en contra del crimen organizado que se dedica a la distribución de las drogas”

Vanessa Sánchez Cordero, diputada del PVEM

Ante el hecho, insistió que el gobierno del estado no puede permitir de ninguna manera que se estén dando estos crímenes, “significa que no les tienen miedo y es un mensaje terrible para el gobierno del estado y por supuesto que se tienen que tomar las acciones, no solo para esclarecer el asesinato, sino que no haya el sentimiento de que se pueden ir por la libre en el estado de Guanajuato”, finalizó.

