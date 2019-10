‘Los comerciantes perdimos la batalla’

Celaya

Claudia se manifestó en la Presidencia Municipal aquel 5 de agosto: gritaba a todo pulmón que había tenido que cerrar su taquería luego de 32 años, al no poder pagar los 5 mil pesos mensuales que le exigían los extorsionadores.

Ese día no tenía miedo a denunciar, e incluso recuperó la fe en que podría volverá abrir su negocio, pero unas horas después supo que asesinaron a tres mujeres en la Tortillería La Indita. Los comerciantes habían perdido la batalla.

Hoy ella sigue sin abrir su negocio pues no tiene dinero para pagar la cuota mensual, y además está amenazada por haber hecho público su hartazgo. Prefiere seguir sin la fuente de empleo que sacó adelante a su familia durante tres décadas.

“Aún tengo marcado en mi mente el mensaje que me dejaron aquel día en la puerta. Ese día fue el primero de muchos de angustia, miedo, pavor. Siento que van a venir por mí y mi familia. Ese día fui a la manifestación porque pensé que en entre todos nos haríamos fuertes y se pondría fin a esto, pero poco nos duró la fe, al ver a esas mujeres muertas y que después de eso (los extorsionadores) regresaron a mi casa a dejar más papelitos con amenazas. Por eso decidí no volver a abrir definitivamente”.

Crecen dudas y desconfianza

Claudia no denunció debido a que un vecino sí lo hizo y horas más tarde le llegó un mensaje a su celular en el que los extorsionadores le decían que sabían que los había denunciado, y ahora le iría peor.

“Aquí en la colonia muchos tienen miedo, me dicen que es el único sustento que tienen y mejor pagan, pero en mi caso el miedo no me deja vivir, no me veo haciendo tratos con esas personas, siento que un día van a llegar y me van a pegar un balazo, a mi vecino lo buscaron para decirle que sabían que había denunciado, ¿A ver, ellos cómo supieron que fueron a denunciar? pues porque hay contubernio con las autoridades”, deslizó la mujer.

Otro comerciante coincidió en el temor que siente, aunque él optó por cambiar de domicilio, asumiendo el riesgo de que lo localicen donde ahora está.

“Está muy bien lo que dicen que están deteniendo a los extorsionadores, pero entonces ¿por qué siguen viniendo a cobrar?, Yo me cambié de domicilio a ver si así ya me dejaban en paz pero creo que ya andan por esta zona”, lamentó.

