La Fiscalía de Guanajuato y sus problemas con la búsqueda de personas

ENDÉMICO. El PAN-Gobierno sabe perfectamente que uno de los talones de Aquiles de la administración estatal pero en particular de la Fiscalía General del Estado es el de la desaparición de personas.

DIRECTO. Ningún pronunciamiento de opositor alguno puede pegar más en la línea de flotación de Carlos Zamarripa Aguirre y la zona de confort en la que suelen tenerlo cuando se trata de rendir cuentas, que la claridad con la que los familiares exponen las deficiencias, omisiones e insuficiencias de la Fiscalía en el tratamiento de este drama que ha llevado a Guanajuato de no reconocer un registro a ser uno de los estados que más sufren este problema.

SIN INTERMEDIARIOS. En menos de tres horas, los testimonios de esos familiares planteados ante diputados locales exhibieron las flaquezas de la autoridad en la materia y de paso, explicaron por qué el PAN pone tantas trabas cuando se trata de hablar sin tapujos.

EL CALVARIO. Fue muy ilustrativo conocer los testimonios de los familiares de las víctimas que si bien, reconocieron los avances que se han dado en materia legislativa y operativa en la atención de la desaparición y las fosas clandestinas, fueron puntuales en advertir la necesidad de que la Fiscalía se ponga a la altura de las circunstancias.

ROSARIO DE RECLAMOS. Hablaron de la intimidación a testigos, de la falta de voluntad para dar información, del incumplimiento de los protocolos y hasta de la insensibilidad de los funcionarios.

CON TODO. El diputado del partido Verde, Gerardo Fernández, tomó al vuelo las quejas para decir que lo dicho por las buscadoras dejaba en calidad de “mentiras” el discurso de Carlos Zamarripa en la reunión privada que sostuvieron hace varias semanas.

DE PASADA. No solo la Fiscalía del Estado salió crucificada en la reunión de ayer. Las activistas lamentaron lo limitado del presupuesto que se asigna a la Comisión Estatal de Búsqueda, lo insuficiente del personal de esta nueva dependencia, sus prácticas burocráticas que chocan con la desesperación natural de las personas que buscan a sus desaparecidos.

COMPLEMENTO. Y destacó también el punto de vista de los especialistas como Fabrizio Lorusso, quien conoce del tema y apuntó la necesidad de hacer un corte de caja de leyes y políticas públicas para valorar los avances y reconocer lo que hace falta actualmente.

DEL DICHO A LAS URGENTES REFORMAS…

DESBALANCEO. El tema, no hay duda, saca de la zona de confort en la que se ha ubicado el Fiscal en los últimos meses en los que la cifra de homicidios dolosos a la baja le han dado un respiro que no tenía desde el arranque del sexenio con la guerra contra el huachicol, el disparo de la violencia y la embestida en su contra de la 4T.

SIN SALIDA. Las diputadas panistas no tuvieron más remedio que sensibilizarse y solidarizarse.

INSUFICIENCIAS. Pero el mensaje directo es hacia el fiscal que tendrá que reconocer que es su gran pendiente. Un tema doloroso para las familias en el que el gobernador Diego Sinhue asumió como un reto, pese a la resistencia del fiscal, está clarísimo; mientras el PAN en el Congreso todavía pataleó

POR CIERTO. Fue un exceso de las integrantes de la comisión de Derechos Humanos, quitarle el derecho al morenista David Martínez de conducir la reunión de ayer. No hay manera de justificar reglamentariamente tal de cisión que solo se agrega como una perla más de las actitudes de cerrazón de la mayoría panista en la actual legislatura.

ALGO ES ALGO. Tras el encuentro, el presidente de la Junta de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, se reunió en privado con Raymundo Sandoval. La mayoría panista está emplazada para hacer realidad las reformas pendientes en materia de desaparición de personas. Que se le pongan al brinco a Zamarripa ya es mucho pedir.

LA DEL ESTRIBO…

“No puedo decir montos, no me asusten así y no puedo decir montos porque estamos en veda. Es una jalada esto de la veda”.

Lo dijo ayer el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en una gira que realizó por Ocampo y es que la verdad tiene razón. La veda electoral por el proceso de revocación de mandato del presidente, solo es una muestra más de nuestra política ficción o franca simulación.

Porque mientras gobiernos de todos los niveles así como los poderes del país tienen que cuidar su discurso, resulta que el ejecutivo federal se ha enfrascado desde la mañanera en una confrontación con algunos periodistas a la que no se le ve fin.

Mientras el resto de los actores políticos se asustan con minucias…

LIBIA DENISSE: CUANDO ERA CRÍTICA DE ZAMARRIPA

Habría que preguntar a la ahora secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo si ya cambió su percepción sobre la actitud del fiscal Carlos Zamarripa en el tema de la desaparición de personas en el estado, el gran talón de Aquiles de su gestión.

Porque hace unos años, desde la diputación local, García Muñoz Ledo fue el único contrapeso que tenía el fiscal de alguien de la fracción panista. Nunca frontal pero que se diferenciaba del respeto casi reverencial que le tienen en el PAN al fiscal que recién cumplió una década en el cargo.

Y es que en ese momento, en la fracción del PAN se oponían a eliminar de la ley la palabra “persona no localizada” y ponerle en automático la de desaparecida como pedían los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

La entonces presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Libia Denisse García Muñoz Ledo, decía que esta propuesta tenía su origen en una “mala práctica” de la Fiscalía General y no en una deficiencia de la ley y que no era aconsejable corregir malas prácticas con reformas legales.

La dichosa “mala práctica” fue muy conocida porque fue una de las críticas más socorridas de los colectivos a Zamarripa. “Bajar” la cifra desaparecidos, colocándolas bajo el rubro de “no localizadas”.

Esa fue la principal discrepancia de Zamarripa con los colectivos. Hasta ese momento, las cifras de desaparecidos oficialmente no reflejaban el nivel del problema ni explicarían el grado de movilización e impacto que han alcanzado.

El propio secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, había reconocido en una reunión con los colectivos, unos meses antes que las cifras de la Fiscalía no eran precisas.

La diputada insistía en que esa mala práctica se combatía de manera más directa, poniendo candados y sanciones para quienes no la cumplan. Esto es, con sanciones para los funcionarios, que luego de 72 horas de haber declarado a una persona “no localizada” y no aparezca, no cambiara su estatus.

A la luz de la reunión de la comisión de Derechos Humanos con los colectivos de familiares de personas desaparecidas en la que no salió bien librado Zamarripa, valdría la pena preguntar qué es lo que piensa realmente la ahora secretaria de Gobierno del desempeño de la Fiscalía en este problema aunque, seguramente por la posición que ocupa, menos que nunca dirá lo que realmente piensa. La institucionalidad sobre todas las cosas.

HOMICIDIOS DOLOSOS A LA BAJA: IRAPUATO Y LEÓN NO CELEBRAN

Para el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el registro de enero como el mes menos violento en lo que va de su sexenio, siempre será digno de presumirse aunque ya sepamos los asegunes de esa cifra y peor para él, no pueda presumirla por la famosa veda.

La disminución de homicidios dolosos en los últimos meses ha sido consistente en Guanajuato, dicen las cifras duras. Eso es irrefutable y se destaca así como ocurría cuando las cifras se dispararon al alza.

Hay que destacar también un par de detalles. El primero que la disminución es generalizada en todo el país, no exclusiva de la entidad y la segunda que Guanajuato sigue formando parte del top de estados con más asesinatos.

Y ya en el análisis particular de los municipios más violentos del país en donde Guanajuato tiene a cuatro, la mitad de ellos es parte del porcentaje que incrementó en promedio 24.8% en la comparación de agosto de 2020 a enero de 2021 a agosto de 2021 a enero de 2022 y en donde se agrupan 24 municipios.

Y aquí se encuentra León que pasó de 337 a 339 homicidios en ambos semestres e Irapuato que pasó de 89 a 108. Es decir, pese a que León en lo particular presume una disminución paulatina en lo que va del trienio de Alejandra Gutiérrez Campos, todavía no le da para mandar el mensaje de que está cerca de despegar hacia la pacificación.

Peor está el caso de Irapuato que de hecho, es el municipio más complejo de los cuatro más habitados de la entidad.

Desde el otro frente, Salamanca y Celaya están entre los 25 que experimentan en promedio un 21.3% a la baja.

Celaya bajó de 245 a 230 asesinatos en el citado semestre, mientras que Salamanca es uno de los que descendió de manera más espectacular en el país, al pasar de 135 a 80, un 40% menos.

