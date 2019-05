Los chavos de la Sub 20 buscan el milagro ante Ecuador

La Selección joven ha tenido una difícil participación en el Mundial de Polonia 2019, hasta el momento acumula derrotas frente Italia y Japón

SUN

Cd. de México.- La peor actuación en Mundiales Sub 20 está latente para México. Al borde de la eliminación, luego de dos derrotas en Polonia 2019, se busca explicación. Por primera vez se podría firmar un Mundial de la categoría con tres derrotas; en cuatro ediciones, el máximo son dos.

México perdió 1-2 ante Italia, luego fue goleado 3-0 por Japón, así que está en el fondo del Grupo B sin puntos, depende de un milagro para avanzar a octavos.

Primero deberá ganarle a Ecuador y esperar otros resultados. Lo alarmante es que el ‘Tri’ que dirige Diego Ramírez trae una inercia bastante negativa: suma nueve partidos sin ganar, en partidos oficiales y amistosos. No gana desde las semifinales del Premundial, cuando empató con Panamá y avanzó a la final por la regla del Fair Play (tarjeta amarilla menos).

Según Raúl Gutiérrez, el mal paso de este seleccionado se debe a una serie de fallas previas a la convocatoria de Diego Ramírez.

“La Sub 20 siempre tiene problemas para que le presten jugadores, es toda una estructura de entrenadores y jugadores que resulta en un equipo con poco trabajo y sin seguimiento al proceso Sub 17”, explicó ‘El Potro’, quien consiguió con la Sub 17 el título mundial en 2011 y el oro en los Centroamericanos y del Caribe 2014, con la Sub 22.

Hoy a las 11:00 horas, México intentará vencer a Ecuador remando contra corriente en busca de un puesto en octavos de final.

JG