Los candidatos pelean como chachas: Zabaleta

El Universal

Ciudad de México.- México se está despedazando y son los artistas la resistencia a entender que todavía tenemos un maravilloso país. Éstas son algunas de las reflexiones que vienen a la mente de la cantante Susana Zabaleta cuando piensa en política.

Su rostro denota molestia y no tiene problema en decirlo: “qué flojera hablar de este tema”, comenta. Está cansada pero sabe que como artista no puede quedarse callada.

“Estamos haciendo lo que podamos, sensibilizando a la gente, llamando a unirnos”, asegura.

Pero no sólo es eso, como madre su preocupación aumenta.

“La seguridad de mis hijos en mi casa es mi responsabilidad, educarlos para que sean buenas personas, crear buenos mexicanos.

“La responsabilidad de ellos –los políticos– es que a partir de afuera de mi casa mis hijos estén seguros, que tengan buena educación, que exista el arte.

Yo estoy cumpliendo con todas mis responsabilidades y el gobierno no está cumpliendo con ninguna”, sentencia.

En entrevista la soprano comparte su sentir sobre el próximo proceso electoral y cuál considera que es el estado actual del país en el sexenio que termina.

¿Qué opinas de los políticos y de las próximas elecciones?

“Creo que no ha habido un sexenio de ahorita hasta hace mucho que me dé tanta flojera hablar de este tema. Me da tanta flojera porque uno ve los debates y piensa ‘¿cuál es la propuesta?’, unas propuestas que pudieran cumplir, que me llenaran de esperanza misma que otros sexenios me la han quitado”.

¿Cómo termina este ciclo? ¿Qué le espera al país?

“Es uno de los sexenios más violentos. Curiosamente, todos le echamos la culpa a Calderón de esta guerra que comenzó. Uno piensa ‘ya llegamos al climax, esto ya empieza a calmarse’ pero luego escuchamos el debate y dices ‘no, perdón, se están peleando como chachas’ cuando México se está despedazando, cuando queremos que nos hablen de esta impunidad que existe donde no hay para dónde hacerse, de la inseguridad que es responsabilidad del gobierno. Mi pregunta es ¿hacia dónde vamos?”

¿Qué le dirías a los candidatos? ¿Qué les hace falta?

“Yo no soy su mamá, yo no estoy para educarlos, a mí me vale madres quién los haya educado, bueno, no me vale madres porque están muy mal educados.

Yo no les puedo decir nada porque no los conozco, ojalá fuera su tía para agarrármelos a madrazos y decir ‘deja de estarte peleando por el aeropuerto baboso’, por si el otro tiene o no un departamento, por si es mujer o no. Diría que estoy muy decepcionada de su debate, que sus propuestas son totalmente inválidas, eso les diría”.

Sobre los estudiantes de cine asesinados…

“En Youtube salía este tipo golpeando y matando y cómo nadie se dio cuenta. Un amigo mío, puso cosas que eran un poco gay y sexuales y se las quitaron. ¿Sí se pueden los asesinatos y la jotería no? ¿En qué mundo estamos? Sí se puede tener un millón de visitas diciendo “Órale cabrón te voy a matar, hijo de…” ¿eso sí se puede?”

¿Cuál es su responsabilidad como artistas?

“Si le damos educación a la gente y los sensibilizamos va a haber otro país. Tienes tú que sensibilizar a la gente desde que nace hasta el día que muere porque eso es lo que inspira a alguien a ser una buena persona. Pero en cambio les decimos ‘oye mijo, cuidate porque ya viste que si estudias y eres un cineasta y quieres ser artista te pueden quemar en ácido , entonces mejor sé político porque ahí se consigue bien fácil, no hay que pagar impuestos, consigue a todas las putas que quieras. Está padrísimo ser político, que no leas, no importa, tú di que lees la bilia porque eso va a ganar aunque no sepas”.