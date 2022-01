1.- Los ausentes

Jorge Alcocer Varela

Los números importan, por más que los actores políticos pretendan restarles valor justificando sus actos o maquillando sus decisiones. Los números nos permiten contar, comparar y situarnos frente a nosotros y la historia. De forma oficial, México superó los 300 mil muertos por COVID-19, personas que eran parte de nuestras familias, compañeros de labores, amigos. Guanajuato, superó los 14 mil decesos registrados por las autoridades, un saldo que debe doler, aunque la sociedad se haya acostumbrado a la suma de caídos para voltear hacia otro lado. Son los que ya no están aquí, los ausentes.

El tiempo ofrecerá, desde el conteo, la valoración de omisiones y hechos para enfrentar esta crisis. Por eso es relevante la información del estudio “Exceso de mortalidad por todas las causas, durante la emergencia por COVID-19” de la Secretaría de Salud federal, con datos del INEGI y del Registro Nacional de Población, tomados de actas de defunción, que arroja 32 mil 455 muertes desde el inicio de la pandemia hasta el final del 2021 en Guanajuato, defunciones que se salieron del conteo que usualmente cada año se tenía sin lo anómalo, la pandemia. La realidad es más terrible de lo que nos cuentan todos los días.

En el sesgo, de la dependencia, acredita más de 18 mil muertes por COVID-19 en el estado, 4 mil más que las 14 mil notificadas por el sistema. En lo nacional, estimaron 455 mil, 155 mil más. Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud del gobierno federal, junto con Hugo López-Gatell, su subsecretario y zar Anti-COVID-19, quedarán registrados junto a los números, cantidades muy distantes a los 3 mil decesos que supusieron hace dos años y que fueron ajustando hasta su “catastróficas 65 mil muertes”. Hoy la cuenta sigue.

Ver nota: Guanajuato rebasa las 14 mil muertes por Covid-19 a casi dos años de pandemia

2.- Sobresaliente

Eduardo López Mares

Fue patética, desesperada, la infausta intervención del diputado federal panista Jorge Espadas Galván, tratando de dar línea al Congreso del Estado de Guanajuato, para que no se cumpla con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional el articulado en los Códigos Civiles que impide los matrimonios igualitarios. Trató de frenar al presidente estatal del PAN y al gobierno del estado, sacándose de la bolsa consultas del Congreso de la Unión para futuras reformas, como si eso hiciera carne jurídica. El mandato de la Corte es lo vigente. Pero llega tarde.

El presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Eduardo López Mares, hizo un pronunciamiento sobresaliente e histórico, apegado a derecho, que zanja la discusión: “En el PAN de Guanajuato hay un compromiso con el respeto de los derechos humanos de todos. Estamos a favor de la igualdad y la no discriminación por cualquier razón. La propia Constitución en su artículo uno, así como la Suprema Corte de Justicia, han señalado la no discriminación por preferencias sexuales”. Y así adelantó que los diputados panistas tomarán su decisión a partir del respeto a los derechos humanos, a la no discriminación y a lo que la Corte dictó”. Impecable. Puso al PAN en el Congreso del Estado, en el camino de la institucionalidad.

Libia Denisse García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno, anunció que ya hubo un matrimonio igualitario y que pronto habrá más, en León y en Guanajuato Capital. Personalmente está pendiente de que se cumpla con los derechos humanos. Jorge Espadas, sacó a relucir donde está parado, con su pensamiento social y político.

Ver nota: Celebran en Guanajuato primer matrimonio igualitario sin necesidad de amparo

3.- Dijo y salvó el alma

Martín López Camacho

La Coparmex en la última edición de su publicación “Data 2.0”, con datos del INEGI, y de una encuesta a sus socios donde evaluaron el ambiente de negocios y buen gobierno, halló la forma de ofrecer los resultados para revelar la inseguridad en el país, sin afectar la relación con los poderes estatales.

De acuerdo con José Medina Mora, su líder nacional, en Guanajuato una de cada dos empresas afiliadas al organismo “fueron víctimas de algún delito”. Pero, 53 por ciento, calificó al gobernador, el panista Diego Sinhue Rodríguez, como el “cuarto mejor” mandatario del país. Medina Mora recordó que cuando se formó la Guardia Nacional se esperaba que el clima de inseguridad disminuyera, “pero sucedió lo contrario”. Ante el panorama, hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que tengan “una coordinación más efectiva”.

El trabajo debe tenerlo, para el viernes próximo, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso Local, Martín López Camacho, cuando se instale la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social. Que la mitad de las empresas sufra ataques de la delincuencia, es un rasgo muy alto en inseguridad. En ese sentido, el líder de Coparmex, Medina Mora, habló para salvar el alma, negocios son negocios.

Ver nota: La mitad de afiliados a la Coparmex sufrió delitos en 2021

De la Valija. Gato por liebre

Nadie entendió a la alcaldesa Cinthia Arvizu en San José Iturbide. Hace unos días, adelantó que se cancelaba la feria del 2022, que estaba programada a iniciar el 28 de enero, para no arriesgar la salud de la población ante el arribo de la cuarta ola de COVID-19. El evento, se pronosticaba, sería de alto riesgo. Su decisión recibió el beneplácito de especialistas de la salud y de la propia gente.

Algo pasó en el camino. ¿Un interés superior le habrá doblado las manitas a la alcaldesa? No se sabe. Lo único tangible es que canceló la feria para quedarse con lo más riesgoso, los bailes y conciertos populares. Se harán en las 4 fechas ya programadas dentro del serial festivo. Precisamente los eventos donde se pierde el orden y se propaga con mayor facilidad el coronavirus. Abdicó a su credibilidad.

Mario Bravo Arrona

Está señalado directamente. Se acusa en la Feria de León 2022 que elementos de la Policía Municipal habrían detenido, con abusos de por medio, a dos empleados adscritos al patronato cuando cumplían tareas de revisión de boletos en el acceso a La Velaria. Lo grave es que, también se acusa, el incidente se originó por un presunto tráfico de influencias de su hija, acompañada de amigos, y estos, de forma prepotente, quisieron ingresar gratuitamente a un área de paga.

Mario Bravo Arrona, secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana del municipio de León, está en el ojo del huracán. Se han abierto dos investigaciones para precisar responsabilidades, una de la Contraloría Municipal y otra más del área de Asuntos Internos de la propia Secretaría. En esta última, resulta juez y parte; por ello, para que la investigación interna sea fiable, el funcionario necesita tomar distancia y dar garantías de que nada ensuciará lo que se revise.

El secretario Bravo Arrona sabe que no puede ser peso muerto para la alcaldesa de León. El incidente, por sus matices, agravió al patronato de la Feria y a los preceptos de la presidencia municipal contra el influyentismo. La verdad necesita emerger, pero también es necesario que los abusos, dentro y fuera del recinto ferial, de sus agentes, cesen. Ya son varios los incidentes.