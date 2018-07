Los abortos no terminarán si no se atacan los problemas que los originan: Obispo

Enrique Díaz describió al aborto como un problema de educación, un problema de respeto a la dignidad de la mujer, de la persona, un problema

Irapuato.- El obispo Enrique Díaz Díaz consideró como una injusticia desde el momento que una mujer se encuentra en situación de aborto y provoca la muerte de otra persona en una supuesta defensa de sus propios derechos, por lo que consideró que los abortos no van a terminar mientras no se ataque los problemas que los originan.

“No puedo yo argumentando mis derechos matar a otra persona porque estoy violentando ya sus derechos” Enrique Díaz Díaz, Obispo de Irapuato

“No puedo yo argumentando mis derechos matar a otra persona porque estoy violentando ya sus derechos”, enfatizó el religioso que señaló que deben tener límites en este sentido, pero consideró que se requiere de trabajar más en el fondo de los problemas.

Enrique Díaz describió al aborto como un problema de educación, un problema de respeto a la dignidad de la mujer, de la persona, un problema, en donde dijo no se puede fijar la atención en las consecuencias, sino también en cómo solucionar el problema.

“Ahí nos quedamos en la superficie, no vamos al fondo, el que una mujer se encuentre en una situación de aborto ya es una injusticia para la mujer o porque fue abusada o porque tiene ignorancia o porque no tiene educación o porque no tiene responsabilidad y a entonces a veces el querer quitar las consecuencias sin mirar las causas y las raíces no vamos a acabar nunca con los problemas”, consideró el obispo.

Durante el primer semestre del año, Guanajuato alcanzó el sexto lugar a nivel nacional en abortos ilegales en el estado con 12 de los 266 registrados en el país, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero al menos 25 guanajuatenses acudieron este mismo periodo a la Ciudad de México para practicase un aborto legal, según reveló una investigación del Sistema de Noticias Correo.

Hay otras obras que atender El obispo Enrique Díaz Díaz consideró que antes de buscar embellecer una ciudad se deben de atender las obras básicas de la sociedad. Esto ante las obras que realiza el Gobierno Municipal en el Jardín Principal y las obras de modernización que anunció el alcalde electo Ricardo Ortiz Gutiérrez de la Plaza Mariano Abasolo, la cual se encuentra ubicada junto a la Catedral de Irapuato. “Habría que ver si son realmente las necesidades básicas de nuestra sociedad, siempre es bueno embellecer la ciudad, pero no basta embellecer, necesitamos ver las obras básicas, las necesidades fundamentales que necesita toda la sociedad”, comentó el obispo. Durante la semana pasada, algunos ciudadanos se manifestaron en rechazo a las obras del Jardín Principal asegurando que era un gasto innecesario para la ciudad, pues estaba en buenas condiciones, además de que pedían conservar los elementos icónicos de la zona y no destruir los árboles.

