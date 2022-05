Lorena Alfaro

SIN HABLAR. La sola presencia de la alcaldesa de Irapuato Lorena Alfaro en un evento encabezado por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en León representa un espaldarazo oficial por más que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez no haya emitido un solo pronunciamiento sobre el tema desde que ocurrieron los hechos que derivaron en más de una veintena de detenidas y abusos documentados en redes sociales por parte de policías municipales hacia algunas manifestantes

CLARITO. ¿Por qué estaba la alcaldesa de Irapuato en León un día después de ese lance que no la dejó bien parada pues su mensaje condenando la violencia no aludió ni por error los evidentes excesos de la policía bajo su responsabilidad?

VERSIÓN. De acuerdo a fuentes oficiales, la presencia de Alfaro fue por invitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción no del gobierno estatal.

EVIDENCIA. Diego Sinhue saludó a la anfitriona Alejandra Gutiérrez y a la propia Alfaro. Obvio no aludió al incidente del pasado lunes ni hubo atención a medios y menos un día antes del informe de gobierno. Sin una sola palabra y la presencia a distancia prudente, quedó claro el cierre de filas.

SAPAL Y EL ADEUDO DEL CLUB LEÓN: TODO EN PAZ

DE BOTE PRONTO. La primera reacción cuando uno se entera del adeudo no liquidado del Club León a Sapal por la descarga de aguas en el drenaje (que no por el servicio de agua potable) es cuestionar porqué el trato no es parejo. Como en todo, hay niveles.

MORTALES. Cualquier usuario común y corriente no puede pasar 3 o meses sin pagar sin que le corten el servicio. Ya luego viene la explicación del porqué se acumuló semejante adeudo en este tiempo.

POLVOS DE VIEJOS LODOS. Sucede que todo se le atribuye al conflicto jurídico que se vivió por la propiedad del estadio León. Grupo Pachuca se hizo cargo de la franquicia a partir de 2010.

DUDAS. Pero resulta que tanto Jesús Martínez Patiño como cualquiera de los anteriores dueños del cuadro esmeralda no tenían la propiedad del estadio y solo lo rentaban. Evidentemente esto deja en el aire la pregunta de quién entonces se hacía cargo del pago de los servicios y de las descargas. ¿Era la Asociación civil o quién?

HISTORIA. Cuando detona la parte más álgida de la disputa por la propiedad del estadio, el organismo operador de agua potable simple y sencillamente no sabe a quién cobrarle. Obvio, Roberto Zermeño no iba a pagar ni lo haría tampoco el Municipio.

RESPONSABILIDAD. La situación cambia cuando Grupo Pachuca anuncia la compra del estadio León a mediados de 2021. De entrada ahora sí Sapal sabe a quién le debe cobrar. De eso han trancurrido ya casi 10 meses y lo que se sabe es que no ha habido arreglo. Pero también que no habrá pelito.

AGUANTE. En otras palabras, que los dueños de la franquicia le dijeron al gobierno: debo, no niego, pago no tengo. Seguramente vendrá un arreglo porque Sapal no ha urgido ningín pago no tiene pensado amagar con alguna forma de presionar.

CON CALMITA. Al contrario. Si el consorcio hidalguense se lanzó para quitar la preocupación de la autoridad por un bien inmueble que no se veía con confianza en manos de Roberto Zermeño, los Martínez se debieron asegurar que la autoridad y sus organismos descentralizados facilitarían el pago de pasivos.

LA DEL ESTRIBO…

Ayer, la mayoría panista en la comisión de Educación del Congreso local desechó una propuesta de la oposición para exhortar al secretario de Educación a promover el uso de uniformes neutros. Lo hizo sin siquiera convocar a una mesda de trabajo a revisar la iniciativa.

Con el colmillo que le caracteriza, el panista Armando Rangel Hernández coincidió con que los puntos de acuerdo se puedan analizar a profundidad en mesas de trabajo, sin embargo, dijo que en la actualidad, las instituciones educativas tienen prohibido obligar a los alumnos a hacer uso de uniforme, por lo que la propuesta en cuestión era contradictoria.

La priista Yulma Rocha fue la única que votó en contra del archivo de la la iniciativa. Tiene razón Rangel aunque esa prohibición sabemos que en los hechos no se respeta porque en la mayoría de las escuelas se promueve el uso de uniforme de manera obligatoria.

Una muestra más de como las mayorías se escudan en lo que dice la ley aunque la realidad muestre otra cosa.

ANTARES Y CHICO: ELLA SALIÓ GANANDO

Nadie puede refutar que una de las políticas que ganó perdiendo en 2018 fue Antares Vázquez Alatorre quien hace exactamente 4 años aparecía como la precandidata de Morena a la gubernatura, con la bendición del propio Andrés Manuel López Obrador

Pero no cesaban los rumores en el sentido de que podría haber una sustitución para que el expriista Miguel Angel Chico asumiera la posición. Ese día los 2 se tomaron la clásica foto para aparentar cordialidad.

Chico, para entonces, senador con licencia, posteaba en su cuenta de Twitter una imagen del encuentro en donde apareían ambos muy sonrientes. Él, en compañía de su esposa Mausita Chico y ella, de su hermana Talía.

Un día antes, Ernesto Prieto quien siempre ha sido afín a Miguel Angel Chico desde que este llegó a Morena, daba crédito a la posibilidad de sustituir candidato.

“Efectivamente esas versiones están circulando, no son oficiales, yo lo que te puedo decir es que hasta ahorita las cosas siguen igual, la doctora Antares (Vázquez) es candidata de Morena y próximamente de la coalición Juntos Haremos Historia. Eso es lo que te puedo decir. Miguel Angel (Chico) se suma a Morena). Es un excelente cuadro. Nos va a aportar muchísimo pero hasta este momento, la candidata es la doctora Antares, la candidata de Morena y próximamente de la Coalición si no cambia o no sucede otra cosa”.

Ricardo Monreal, uno de los personajes cercanos a López Obrador estuvo también por esos días en Guanajuato y empujaba también la versión de la sustitución, al igual que los otros 2 partidos que integraban la coalición Juntos Haremos Historia. Hasta ese momento, Antares era candidata solo de Morena. Faltaba que le dieran la bendición el PT y el PES.

El resto de la historia la conocemos, Riardo Sheffield se convirtió en candidato a la gubernatura mientras Antares Vázquez se tuvo que conformar con una pluri para el Senado que hoy ostenta.

Ella finalmente ganó porque hoy es la candidata natural a la gubernatura en 2024. Chico, sigue esperando premio de la 4T.

ANGEL YAEL: LOS ESTUDIANTES EN LAS CALLES

Poderosas las imágenes de los estudiantes por las calles de la capital del estado y algunas otras ciudades del estado como León, exigiendo justicia para el esclarecimiento del asesinato de su compañero Angel Yael.

Las manifestaciones de miles de jóvenes tienen que ser la mayor presión y acicate para nuestras autoridades para que ese crimen no quede impune. Es lastimoso pensar que deba darse una protesta de estos niveles y que el caso alcance esta atención mediática para que la impartición de justicia sea una realidad en este estado y en este país. Y esio todavía está por verse.

Pero enmedio de tantas manifestaciones de participación ciudadana maquilladas o controladas desde el grupo en el poder federal, incluido el reciente circo por la revocación, resulta esperanzador ver la irrupción de los jóvenes con ese talante.

La pregunta que muchos se hacen es cómo están los protocolos de actuación de nuestras fuerzas del orden en todos los niveles cuando vemos con estupefacción que elementos fuertemente armados a la menor provocación disparan contra quienes no estaban armados.

Y más indigna esta situación cuando los verdaderos criminales no tienen el mismo trato o tienen mayores consideraciones según apreciamos en enfrentamientos y reseñas de disputas con malosos de alto calibre.

La presencia de los estudiantes en las calles representan un mensaje que no puede evadir el destinatario.

