El observatorio ciudadano ‘Irapuato, ¿cómo vamos?’ reveló que los homicidios dolosos en Irapuato aumentaron un 33%

Nancy Venegas

Irapuato.- Al asegurar que los homicidios dolosos en Irapuato van a la baja, la alcaldesa Lorena Alfaro confirmó que estos delitos son resultado de la pugna entre grupos de la delincuencia organizada.

De acuerdo con el observatorio ciudadano ‘Irapuato, ¿Cómo vamos?, con 28 víctimas por homicidios dolosos en Irapuato registradas el mes pasado, a diferencia de febrero del 2021, hubo un aumento 33%.

“El municipio ha disminuido de manera sustancial la comisión de delitos por homicidios dolosos. Estamos hablando de más de 189 casos del 2020 con respecto a 150 aproximadamente con respecto al 2021. Nosotros estaremos haciendo las mediciones de manera muy puntual mes con mes, trabajando todos los días en el combate a la delincuencia y, de manera particular, lo que tenga que ver con los homicidios dolosos con el crimen organizado. De manera coordinada por supuesto con las autoridades competentes. En este caso las autoridades federales y estatales”, sostuvo la presidenta municipal.

Señaló que este hecho preocupa a las instancias encargadas de velar por la seguridad y atribuyó los homicidios dolosos a grupos delincuenciales.

Señaló que se reforzarán las acciones en las zonas con más alto índice delictivo. Entre ellas la calle Leandro Valle en la zona centro, donde un grupo de comerciantes ambulantes que ofertan perfumes, se han encargado de “adueñarse” de la vialidad, a base de violencia y amenazas.

“Eso es muy lamentable. Ya estamos atendiendo el tema. Nosotros no podemos detener una persona si no lo detectamos cometiendo precisamente algún indicio. Ahí está ya la presencia policial. Es una instrucción que le dio al secretario de Seguridad ciudadana precisamente para que prevalezca el respeto a las personas que transitan, que por cierto son muchísimas. En esta calle en particular debemos dar una especial atención en materia de seguridad”.

EZM