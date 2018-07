@lopezobrador_ también gana en redes

El Universal

Ciudad de México.- El 1 de julio se llevaron a cabo las #Elecciones2018 en México. Una jornada histórica que comenzó temprano con gran afluencia de electores; largas filas se podían ver en los reportes, con ciertas incidencias a lo largo del país en las que se documentaba el retraso en la instalación de las casillas.

Las tendencias se activaron desde temprana hora: #Elecciones2018 se mencionó en más de 250 mil ocasiones; #VotaLibre se tuiteó en 189 mil ocasiones; #EleccionesMéxico2018 alcanzó 230 mil menciones; #VotaMéxico alcanzó 180 mil menciones; #SóloFaltasTú tendencia que hizo llamado activo al voto, alcanzó 98 mil menciones.

Minutos después de las 18 horas, @NTelevisa_com dio a conocer resultados de encuestas de conteo rápido de algunos estados, las cuales marcarían la pauta de los números que se darían a conocer más tarde. Los datos fueron contundentes: 5 de 6 gubernaturas serían para Morena: Tabasco; Chiapas, Morelos, Ciudad de México y Veracruz. Con excepción de Guanajuato, que fue un triunfo para el Frente por México.

La conversación comenzó a especular; el discurso se intensificó en la búsqueda de números en la carrera presidencial. En punto de las 8 de la noche, la encuesta de salida de @Mitofsky_group indicaba que @lopezobrador_ superaba por más de 20 puntos a su más cercano competidor, @RicardoAnayaC.

En seguida, el candidato de Todos por México, @JoseAMeadeK, ofreció un mensaje a medios para reconocer que la tendencia del voto no le favorecía. Le deseó a Andrés Manuel López Obrador éxito en caso de encabezar el poder Ejecutivo. “Él (AMLO) tendrá la responsabilidad de conducir el Poder Ejecutivo, y le deseo la mejor de las suertes”, agregó. José Antonio Meade se convirtió en tendencia con 320 mil menciones; la conversación daba un tinte definitivo al reconocer que López Obrador será el Presidente de México.

Más tarde, el candidato independiente @JaimeRdzNL aceptó y felicitó a López Obrador como puntero en la elección. Al mismo tiempo, @RicardoAnayaC, candidato de Por México Al Frente, felicitó a Andrés Manuel López Obrador por su victoria y, tras revelar que habló con él, le advirtió que encabezará “una oposición tan firme y frontal como institucional y democrática (…) ninguna democracia funciona sin demócratas, por eso, porque creo en la democracia, porque soy un demócrata”.

Andrés Manuel fue tendencia con más de 800 mil menciones; AMLO se mencionó en más de 1.4 k millones de veces. La cobertura mediática se dio en totalidad y en torno a la figura de López Obrador.

En punto de las 11 de la noche, el Consejero Presidente del @INEMexico, @lorenzocordovav, indicó que @lopezobrador_ presentaba un conteo mínimo de 53.0% y un máximo de 53.8%; @RicardoAnayaC con un mínimo de 22.1% y un máximo de 22.8%; @JoseAMeadeK con un mínimo de 15.7% y un máximo de 16.3%, y, por último, @JaimeRdzNL con un mínimo de 5.3 y un máximo de 5.5%. En seguida, @EPN dirigió un mensaje en cadena nacional para felicitar y reconocer a Andrés Manuel López Obrador. Con ello la carrera presidencial estaba definida: México eligió como Presidente a @lopezobrador_ con amplia mayoría.

@realDonaldTrump tuiteó: “Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico! // Felicitaciones a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo presidente de México. Tengo muchas ganas de trabajar con él. ¡Hay mucho que hacer que beneficie tanto a los Estados Unidos como a México!”

Otros mandatarios se unieron a la felicitación: @JuanManSantos, presidente de Colombia; @evoespueblo, presidente de Bolivia; @sanchezceren, presidente de El Salvador; @MashiRafael, ex presidente de Ecuador; @NicolasMaduro, presidente de Venezuela; @lrubin, representante del Partido Republicano en México; @MartinVizcarraC, presidente de Perú.

El mapa político en México, con algunos cambios y definiciones que se irán emitiendo en los conteos oficiales, quedaría de la siguiente manera: Tabasco, Chiapas, Morelos, Ciudad de México y Veracruz para el partido Morena. La elección en Puebla se irá al conteo voto por voto en una cerrada contienda entre @MBarbosaMX y @MarthaErikaA. Jalisco se queda con @EnriqueAlfaroR de @MovimientoCiudadanoMx; el Frente gana Guanajuato con @diegosinhue, y en un final de fotografía PRI y PAN se disputan Yucatán.