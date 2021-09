Luz Elena Escobar

León.- Durante las dos administraciones a cargo de Héctor López Santillana, se recibieron 219 recomendaciones derivadas de quejas presentadas por ciudadanos ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato contra funcionarios municipales.

Durante la comisión de Derechos Humanos, Marco Antonio García Monzón, director de Gobierno del Ayuntamiento, dijo que estas 219 recomendaciones fueron; 156 del 10 de octubre 2015 al 31 de octubre de 2018.

Mientras que del 31 de octubre de 2018 al 24 de septiembre del presente año suman 63 recomendaciones, en la que se encuentra el expediente público 103/20-A de Evelyn, una joven acosada sexualmente por policías municipales la madrugada del 15 de agosto del año pasado mientras esperaba a su novio en el auto en la zona Centro.

El expediente público, describe que la joven se encontraba dentro de un auto estacionado sobre la calle Zaragoza, zona Centro, esperando a su novio y un primo que fueron a cenar tacos, cuando dos policías en moto llegaron al auto donde se encontraba.

Preguntaron que si “todo estaba bien y comenzaron alumbrar por dentro del coche con una lámpara preguntando si traía drogas. Les dije que no, me pidieron me subiera la falda para ver si era cierto y la subí hasta la entrepierna, me pidieron me bajara la blusa y la baje hasta el escote, le dije que no traía drogas”.

No suficiente con lo obedecido que solicitaron los policías, uno de ellos le pidió se pasaran al asiento trasero del copiloto, fue ahí donde el elemento metió su mano en sus pechos por debajo del sostén, y después por debajo de la falda, por lo que la víctima comenzó a llorar. Además, mientras la tocaba le hizo preguntas sexuales incomodas.

Por tal razón los dos elementos fueron dados de baja de la corporación a pocos días de los hechos cometidos.

Mientras que la recomendación emitida por la PDHG dirigida a Héctor López Santillana, derivo en 7 reparaciones, las principales fue la atención médica y psicológica hasta que la víctima alcance su total sanación psíquica y emocional.

La creación de un programa municipal de los derechos de las mujeres, una campaña publicitaria de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres. Así como capacitación y evaluación con los elementos de la corporación en temas de violencia contra las mujeres. Y realizar perfiles psicológicos de ingreso y permanencia de los elementos.

Además, la PDHG dio a conocer que durante los últimos tres años de administración de López Santillana, se iniciaron 264 expedientes de quejas relacionadas con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de León; 71 en 2018, 68 en 2019, 57 en 2020 y de enero a agosto del presente año son 68.

Las principales quejas son hechos relacionados al ejercicio indebido de la función pública, violación a la integridad física y violación a la libertad personal.

