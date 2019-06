López Santillana se niega a subirse al camión

La regidora Vanessa Montes de Oca propuso que todo el cabildo municipal se transportara una semana en el Sistema de Transporte de León, pero el presidente se negó pues asegura que tiene que realizar muchas actividades que no se lo permiten

Jessica de la Cruz

León.- Héctor López ni siquiera recuerda cuando fue la última vez que se subió al camión.

Hace uno o dos años fue la última ocasión que el alcalde de León, Héctor López Santillana se subió al transporte público, y fue con los propios concesionarios para poner en marcha las rutas Express, “ni me acuerdo”.

Después de que la regidora Vanessa Montes de Oca propusiera en la sesión de ayuntamiento que todo el cabildo municipal se transportara una semana en el Sistema de Transporte de León, se cuestionó al presidente municipal si lo haría y este respondió con un rotundo no, porque tiene que estar atendiendo a todo un conjunto de situaciones y si las decisiones dependerán de lo que vaya hacer él, entonces esto se convertirá en un cuello de botella y que su trabajo se limitaría.

“Porque el equipo del alcalde tiene que generarse para poder tomar las atenciones y decisiones. Entiendo muy bien lo que están tratando de hacer, pero no es esa la parte que me corresponde, el alcalde tiene su parte de estar atendiendo todo el conjunto, estoy abierto a lo que regidores y los ciudadanos me reporten para eso tengo tantos consejos”, dijo el funcionario.

Lo que pide, es que más que estas actividades se tiene que hacer es entregar diagnósticos que lo puedan llevar a tomar decisiones para poder solucionar el problema y no seguir con generalizaciones.

Al respecto, el Síndico Cristian Cruz dijo que el sí utiliza el transporte público, porque en el medio que se transporta para visitar a sus papás, y refirió que un sistema el que permite la movilidad, pero se deberá de hacer algunas adecuaciones para evaluar su alza, entre ellas la frecuencia en lo que tarda en pasar, y la ventilación.

“Tienes que estar cachando la ruta que te va a llevar hacia un lugar y dos llegas y te formas para ver a qué hora viene el camión, yo creo que eso sí vale la pena mejorarlo y también mejorar los sistemas de ventilación, sobre todo en las horas pico, porque si vamos varios haya adentro”, comentó el Síndico.