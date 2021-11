UN HECHO. Cuestionado en redes sociales por opositores como los diputados del Verde, Gerardo Fernández y de Morena, Alma Alcaraz, Héctor López Santillana fue confirmado anteayer en el cargo que la rumorología ya le daba hace meses: nuevo director de Guanajuato Puerto Interior en sustitución de Luis Quirós Echegaray.

TODO LO QUE SUBE… Y pese a que López Santillana tendrá un cargo nada despreciable, no se compara en nivel ni con la alcaldía de León, ni con la Secretaría de Desarrollo Económico del estado ni mucho menos con la gubernatura interina que llegó a ostentar.

EL CRISTAL CON EL QUE SE MIRA. Si lo vemos desde el pesimismo, comienza el declive para un funcionario de largo kilometraje en la burocracia estatal; si lo vemos desde el optimismo, obtiene un premio algo mejor que otros exalcaldes que se quedaron en la orfandad política.

A FLOTE. Por ejemplo, al que sustituyó en el cargo, Luis Quirós, no se sabe si habrá otro puesto de consolación para él. Se rumora que iría al desahuciado Parque Xonotli. Por lo pronto, aparece como el sacrificado para dar espacio a López Santillana, aunque su esposa, Martha Hernández Camarena, es diputada local.

AGUANTE. Una muestra más de la lógica panista de las familias felices. No se pueden desmantelar todos los cargos para una pareja o todos los parientes en el presupuesto. Luis Quirós queda un ratito en el limbo, pero siempre habrá posibilidad de tener chambas para los cuates.

LA DEL ESTRIBO…

Por cierto, se confirma que Eduardo Ramírez, esposo de Alejandra Gutiérrez Campos, será presidente del DIF León. El dato es relevante porque pudo no asumir ese cargo honorífico. Legalmente nada lo obliga.

Por lo que se sabe, no tendrá tampoco oficina, ni vehículo, ni personal a su disposición. Pero ya es una definición de su parte que haya aceptado el nombramiento.

En la tradición de nuestra política -en la que la inmensa mayoría de los alcaldes, gobernadores y presidentes de la República son varones- la titular de la presidencia del DIF era la esposa del mandatario y entonces la figura se asociaba con un perfil retraído, no protagónico y circunscrito a temas de beneficencia o ‘socialeros’, por decirlo de algún modo.

Eduardo Ramírez tiene otro perfil porque ya ha estado en política. De hecho, en el trienio de Ricardo Sheffield fue director de Economía cuando Alejandra Gutiérrez era directora de Ingresos y a la mitad de la administración se convirtió en Tesorera.

Hoy, su esposa, la alcaldesa de León, parece darle el papel -pública y presupuestalmente hablando- más modesto de nuestra tradición política. ¿Significará eso el nivel de su influencia real?

LA LIMPIA DE HÉCTOR LÓPEZ HACE SEIS AÑOS…

En la limpia que echa a andar la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos en la Policía Municipal y que ya tiene sus primeras bajas, llama la atención que hoy no se den cifras -ni siquiera generales- de los despidos, cuando hace seis años, Héctor López Santillana los difundía sin ningún problema.

En ese momento, a un mes de haber asumido el poder, el entonces alcalde daba cuenta de la remoción de 11 de los 15 comandantes que tenía la Policía leonesa.

Según las palabras del entonces secretario de Seguridad leonés, Luis Enrique Ramírez Saldaña las razones del despido no tenían que ver con la reprobación de las pruebas de control de confianza.

Se trataba de un golpe de timón. Una suerte de sacudida a la estructura interna que buscaba terminar con cotos de poder, zonas de confort o de plano vicios operativos que contribuían al deterioro de la eficacia de una corporación que hace años se presumía como una de las mejores del estado.

Ramírez Saldaña rechazaba que los policías se fueran por malas notas y hasta hacía un reconocimiento a sus años de servicio, pero no fueron reubicados sino que salieron de la corporación.

Hoy, la situación es totalmente distinta porque el número de elementos dados de baja no es difundido públicamente y no será tampoco dado más adelante. No hay un cambio legal que lo justifique. Se mantuvo el mismo secretario de Seguridad que en el anterior trienio, pero es evidente que el poder corruptor del crimen organizado se ha incrementado irremediablemente.

También, los grupos criminales que operan en León (tres o cuatro, según el dicho de José Arturo Sánchez) han incrementado su presencia lo que se aprecia fundamentalmente en el aumento de los homicidios dolosos.

En 2015, poco antes de que asumiera el poder López Santillana, septiembre había sido el mes más violento a ese momento con 23 homicidios dolosos cuando octubre que acaba de terminar, registró más de 80.

El crecimiento es descomunal y hoy las autoridades no pueden ocultar que el problema central de la depuración tiene que ver con los que se van del lado oscuro.

ALEJANDRA GUTIÉRREZ: LA MANO (DIEGUISTA) QUE MECE LA CUNA

C on los nombramientos que hizo ayer Alejandra Gutiérrez en León queda clarísimo que quienes serán los pilares de su administración tienen un eje en común: la cercanía histórica con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y que además integran las nuevas familias felices en la nómina panista.

Daniel Campos Lango y Alma Cristina Rodríguez Vallejo encabezan dos de las tres nuevas secretarías en el gobierno de León que se agregan a las del Ayuntamiento y de Seguridad que ya existían.

La otra, es la llamada Secretaría de Reactivación Económica que estará a cargo de Guillermo Romero Pacheco, exsecretario de Desarrollo Económico Sustentable y que eleva el nivel al aglutinar a las direcciones de Economía y Turismo.

Se trata de facto, del regreso de la Secretaría de Economía al organigrama leonés que ya había operado en la gestión de Vicente Guerrero Reynoso entre 2006 y 2009, y que luego volvió a minimizar Ricardo Sheffield y la dejaron igual Bárbara Botello y Héctor López Santillana.

La Secretaría de Seguridad -como ya se sabía- se fortalece al crear una nueva Dirección e incluir un comisionado. Todo, bajo la premisa de que Mario Bravo debía permanecer en ese cargo, contra viento, marea y cuestionamientos.

Pero los nombramientos de Campos Lango y de Rodríguez Vallejo se cuecen aparte porque es evidente que ambos tienen el sello del gobernador Diego Sinhue, mentor político del primero y hermano de la segunda. Y tampoco es casual que ambos tendrán bajo su responsabilidad, en conjunto, el manejo de los programas sociales de este gobierno.

Daniel Campos, quien se decía, sería el secretario particular de la alcaldesa de León, tendrá muchos más poderes que los de ser asistente y sombra de Gutiérrez Campos.

Él encabeza la Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses que suma a la Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones, la Dirección de Atención Ciudadana y la Dirección de Relaciones Públicas y Agenda.

Presupuesto participativo y control de las siete delegaciones de atención a la ciudadanía. Usted dirá si ambas dependencias no tienen peso específico en la administración.

Alma Cristina Rodríguez pasará de ser la directora del DIF a encabezar la Secretaría de Fortalecimiento Social de León y tendrá poderes sobre las direcciones de Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Rural, Instituto de la Juventud, el propio DIF, Comude, Explora, entre otras. ¿Alguien duda que se sacó la lotería?

En pocas palabras, en los hombros de estos dos personajes descansará la política social de León durante el siguiente trienio. No se requieren más argumentos para sostener que, si el secretario de Seguridad leonés permaneció por sugerencia o condición del ejecutivo estatal y que los artífices de la política social han crecido bajo su amparo político, cuál es la mano que mece la cuna.

Queda claro que Diego Sinhue Rodríguez Vallejo cree y ejecuta a pie juntillas aquella frase que reza que el poder se ejerce y no se comparte. Mientras se completa la tanda de cambios -con los correspondientes guiños a su antecesor en varios cargosen León se reafirma y confirma que no sólo hay línea directa con Palacio de Gobierno del Estado sino control político rumbo al 2024 teniendo como cabeza de playa, el manejo de León, que es determinante para la apuesta panista de mantener este reducto, impenetrable frente a Morena.

Lo de las familias felices no requiere mayor explicación en el caso de los Rodríguez Vallejo y en el de Daniel Campos; sólo basta recordar que su esposa, Jared González es regidora reelecta en este cabildo.

Diego Sinhue no tiene claro quién es su favorito en el PAN para la sucesión 2024, pero sí que la cabeza de la estructura política no puede cederla. En León, la membresía tiene sus privilegios.