EL ORIGEN. Dicen que en política se hace campaña en verso y se gobierna en prosa. Si hace 6 años, Héctor López Santillana en la búsqueda del voto para que el PAN volviera al poder que ostentaba el PRI hubiese dicho que su compromiso sería sentar las bases para que en León hubiera una paz duradera, ningún mercadólogo de la política le hubiera comprado esa idea como slogan de campaña.

OTRO CANTAR. Sonaba más pegador, “voy a defender la seguridad de tu familia como la mía”. Y a 6 años de distancia, el alcalde leonés prefirió no recordar esa frase pronunciada en el verano de 2015. Los resultados no la avalan. Ayer, dijo convencido que la estrategia de seguridad garantiza que se está resolviendo el problema de la inseguridad desde sus raíces. En otras palabras, que por ganas no quedó.

EMPEZAR A DESPEDIRSE. A 18 días de dejar el poder, López Santillana se despidió en 2 actos ayer con sendos eventos que también dieron de qué hablar en las formas.

IRONÍAS DE LA PANDEMIA. A juzgar por el evento vespertino, en una sala del Poliforum León con 600 personas presentes, casi todas con cubrebocas, no necesariamente con sana distancia y en un lugar cerrado, en León ya podría avanzarse en el semáforo epidemiológico. Con ese parámetros, hasta conciertos autorizan.

NOMÁS POR CURIOSIDAD. Habría que preguntar a los inspectores de Fiscalización si ese evento califica en el catálogo de autorizaciones que hacen cada fin de semana. No es un asunto menor porque se trata ni más ni menos que predicar con el ejemplo.

YA ME VOY, YA QUÉ. Muy ilustrativo el detalle no solo para Héctor López sino para cualquier gobernante que va a dejar el poder. Esa sensación de que a unos cuantos días de abandonarlo, hay menos ataduras y limitantes para decir y hacer cosas.

TENTACIONES. Un acto masivo que choca con las medidas sanitarias que se promueven desde la propia autoridad. Pero López Santillana no quería dejar de pasar la oportunidad de echar la casa por la ventana.

SIN OPOSICIÓN. Si acaso, el excandidato del PRI Juan Pablo López Marún con un hilo de tuits, se convertía en la voz disidente de este día del tlatoani. Los regidores de Morena, PRI y Verde pudieron hilar alguna crítica de su visión de León pero gustosos le entraron a las selfies de despedida junto a la mayoría panista del Ayuntamiento.

LA VIOLENCIA. Un sexenio de claroscuros en el que la gran mancha está en las cifras de homicidios dolosos que a contrapelo de lo que ocurre en el estado en global y en Irapuato, Celaya y Salamanca, en León cerraron al alza, muy lejos del optimismo

CLAROSCUROS. La estrategia de seguridad sufrió ajustes. Se aplicó el modelo de justicia cívica pero con otro titular porque el original cometió errores y excesos que le costaron el cargo.

VELEIDADES. En los otros rubros, López Santillana pudo presumir paz y estabilidad en el ámbito inmobiliario y de desarrollo urbano, una gran sintonía con el sector empresarial y la ratificación en las urnas de un apoyo al PAN combinado con un rechazo a la 4T y a Morena.

LA DEL ESTRIBO…

Sin muchas variantes en las cifras más llamativas en el estado en materia de seguridad dadas a conocer por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por la encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la novedad en Guanajuato vuelve a ser la calidad y perfil de los actos violentos.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo puede seguir presumiendo que la incidencia delictiva global va a la baja y que se mantiene una menor cifra de homicidios dolosos entre 2020 y 2021 al corte de agosto.

El problema es que hemos agregado al rubro de preocupaciones estatales el ataque con explosivos que paradójicamente ha traído una tregua momentánea en el reparto de culpas estatal y federal. No podemos celebrar el avance en las cifras cuando la escalada de hechos violentos se torna más preocupante día con día. Así de fácil.

ERNESTO PRIETO: A 2 AÑOS DE LAS HORAS OSCURAS

Podríamos decir que, a 2 años de distancia, Ernesto Prieto Gallardo aprendió la lección de la dinámica de Morena y sobre todo su papel en un partido en el que su apellido goza de algunas prerrogativas que luego echó por la borda por engolosinarse o por simple ingenuidad.

Falta saber si ahora no lo doble la ambición ya la frase popular que reza que quien mucho abarca poco aprieta.

Hace 2 años, las calamidades le llegaban en bloque porque en unos cuantos días era destituido como coordinador de la bancada morenista en el Congreso local y la notificación de que había sido expulsado de las filas del partido.

Un día como hoy, de 2019, justo cuando su compañera Lupita Salas se perfilaba como la presidenta de Mesa Directiva del Congreso local, aparecía una denuncia en su contra por presunto desvío de recursos en el Congreso local.

Una muy madrugadora noche de cuchillos largos en Morena. Tras bambalinas, algunos adversarios de Prieto le acreditaban la embestida contra Salas y también los señalamientos que ha habido en contra de su paisana, la alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz.

Era un round más de la pugna de Prieto frente a Alma Alcaraz por el control del comité estatal.

El absurdo: 2 comunicados enviados con el logotipo del comité estatal de Morena: uno para incriminar a la diputada Salas por el gasto indebido de vitropisos, luminarias y artículos considerados “de lujo” y el otro para defenderla.

El primero firmado por los 4 adversarios de Alma Alcaraz en el propio comité, Cuauhtémoc Becerra, Ricardo Bazán, Enrique Alba y Jorge Zamora y el otro por la propia Alcaraz. Los primeros crucificando políticamente a Salas y la segunda, defendiéndola.

La nota estelar surgió por la tarde-noche. La expulsión del propio Prieto de las filas de Morena. Dos procesos en su contra: uno por violencia política de género y otro por irregularidades en la designación de un regidor. Todo lo superó y aquí sigue.

A 3 años de distancia, volverá a ser diputado si la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no sale con una sorpresa.

Si esto se confirma, mantendrá el control de la dirigencia con la apuesta de dejar a Enrique Alba y la posibilidad de regresar a la curul. Quien mucho abarca…

PRI GUANAJUATO: GUERRA FRÍA, TENSIONES Y NOMBRAMIENTOS

Inocultable el ambiente de tensión en la rueda de prensa donde se confirmó la designación de Alejandro Arias Avila como coordinador de la siguiente bancada del PRI en el Congreso local que arranca actividades pasado mañana, el recién ungido, tiró una frase a manera de aguijonazo tras el acercamiento de Yulma Rocha Aguilar con el partido Verde en Guanajuato.

“Empezamos cuatro y ojalá terminemos los 4”, resumió Arias en un evento que no pudo maquillar la tensión que se vive en 3 de los 4 próximos diputados locales del tricolor.

Arias Avila, franquiciatario en turno del priismo guanajuatense jugaba de local ayer porque tiene el poder que siempre quiso en el tricolor aunque sea con un partido sumamente disminuido en lo electoral y como tercera fuerza política.

Es el coordinador de la bancada y lleva la voz cantante en el partido. Ayer, sin tapujos dijo que el PRI sería “opción y no oposición” en el Congreso. Y bueno, también tendrá que apechugar desde el frente que controla, la trinchera crítica y opositora que ocupó durante el reinado de Gerardo Sánchez.

En un partido con posiciones tan marginales en lo electoral en Guanajuato y tantos frentes abiertos, hay que tener la piel dura para aguantar los cuestionamientos.

El exregidor leonés decidió pactar con Ruth Tiscareño para asumir el control de las decisiones del partido y en el mismo lance, distanciarse de Yulma Rocha quien ya quedó como la representante del bronx.

Casual o no, la reunión de Rocha Aguilar con Sergio Contreras, dirigente estatal del Verde y con Gerardo Fernández próximo diputado local alebrestó la gallera tricolor de sus detractores. En los amplios antecedentes de bancadas priistas que han terminado fracturadas, ella es la que desde el oficialismo perfilan como la villana y contestataria.

En el PRI, se repite la historia, corregida y aumentada de un partido que cada vez se hace más pequeño y más beligerante. Falta ver el reparto de posiciones pero también la postura que asumirán los diputados y diputadas de la siguiente bancada.

Se reciclará la discusión del PRI como contrapeso o como comparsa del PAN-Gobierno. La guerra intestina a flor de piel.