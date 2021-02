Redacción

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ya aparece en la base de datos del sitio oficial de la Secretaría de Salud destinado para registrar a los adultos mayores que recibirán la vacuna anti-COVID.



Su registro fue realizado el pasado 4 de febrero, dos días después de que las autoridades federales abrieran el sitio para el siguiente grupo de personas vulnerables al virus.



El mandatario nacional tiene actualmente 67 años de edad y en varias ocasiones mencionó que se vacunaría hasta que a su grupo le tocará.



Fue el 24 de enero que Andrés Manuel anunció que se había contagiado de COVID, tras varios días, el mandatario no se presentó en las conferencias matutinas.



El 8 de febrero reapareció en las mañaneras y ahí justificó su decisión por no haberse vacunado.



“¿Por qué me contagié? Porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado; me cuidé, guardé mi sana distancia, pero me tocó”, destacó.



