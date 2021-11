GIRA. En política lo que parece es. El presidente Andrés Manuel López Obrador visitó este fin de semana las refinerías de Tula en Hidalgo, de Madero en Tamaulipas y de Salamanca en este estado de Guanajuato.

EN HIDALGO. En Tula, López Obrador se reunió con el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, y alcaldes del estado porque este municipio además está seriamente afectado por inundaciones y era obligado atender el tema local. No fue una visita muy grata que digamos porque al presidente lo recibieron con reclamos.

DE LEJITOS. Lo llamativo es que en las visitas a Madero y a Salamanca no estuvieron los respectivos gobernadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Diego Sinhue Rodríguez, ambos panistas. En el caso del primero, ya se sabe la orden de aprehensión en su contra y el recurso que interpuso para que no sea detenido.

AQUÍ, NO. Pero en el caso de Guanajuato, con todo y que avisó el propio presidente que sería una reunión privada con funcionarios relacionados con el sector energético, llama la atención que no hubo una agenda complementaria como si no hubiese temas coyunturales de interés para Guanajuato.

CON PARED. A partir de que Guanajuato fue excluido del acuerdo para dotarle de agua de la Presa El Zapotillo, el gobernador solicitó una reunión con el jefe del ejecutivo federal sin que haya tenido una respuesta positiva aunque a finales de septiembre pasado, el mandatario estatal se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

DIVIDE Y VENCERÁS. La ausencia de AMLO por tierras guanajuatenses durante este año y una parte del anterior coincide con ese alejamiento que permitió el enfriamiento de la relación entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el propio Diego Sinhue.

AISLADO. Un distanciamiento alimentado por la negociación que buscó y logró la 4T con el jalisciense y que tampoco satisfizo a los ciudadanos. Y hoy no podemos decir que la reciente visita presidencial a Pemex, sin Diego Sinhue, sea entendible “porque no iban a tratar temas del estado”.

LO MÁS CLARO. Pero hoy, salvo en materia de seguridad donde se presume coordinación, López Obrador prefiere evitar las visitas a Guanajuato que no está en la mente de algún proyecto destacado para el gobierno federal.

CLARITO. La sequía se mantiene y no se le ve fin en este sexenio al día que se pueda cortar una flor de ese jardín.

LA DEL ESTRIBO…

Pasan las semanas y la anunciada solicitud de licencia de Ernesto Prieto Gallardo a la curul que ostenta en el Congreso local no llega, lo que hace pensar que nadie le hace bulla por violar el estatuto morenista que impide dos cargos simultáneos.

Se supone que apenas tomará posesión, a más tardar en un mes, solicitaría licencia para dejar el cargo a su suplente pero ya se fue mes y medio y Prieto Gallardo no da señales de que se quiera ir del Congreso.

De su voluntad, Prieto se quedaba a dobletear. Si nadie respinga.

Recordar es volver a grillar

DAVID LANDEROS: LA INCIPIENTE Y LIMITADA OPOSICIÓN MORENISTA

Mucho trabajo le ha costado a Morena consolidarse como una oposición sólida y empoderada en Guanajuato desde hace seis años cuando lograron su primera curul en el Congreso local.

De David Landeros como ignorante absoluto de la política y chamaqueado por sus propios asesores de Morena a la representación actual con ocho diputados que parecen más preparados hay una gran distancia pero también muchas insuficiencias aún por revertir.

Y justo hace cinco años, David Landeros, un personaje que ganó la curul en un sorteo y que conocía la o por lo redondo, comenzaba a autoinmolarse como representante popular. Y es que a su desconocimiento total de la vida parlamentaria, agregaba su ingenuidad que exhibió de manera lastimosa.

Primero, con una acusación sin pruebas de que en el Congreso local había aviadores, es decir, empleados que trabajaban sin cobrar. Lanzó el dardo, prometió presentar pruebas y al no hacerlo, sus compañeros de otras bancadas, no tuvieron piedad.

“Si usted se quería referir a personas que cobran aquí sin trabajar es una responsabilidad administrativa, y lo pudo haber dicho así, y no llegar a tratar de conducirse con conocimientos básicos de aritmética, gramática y política que no dispone en este momento. Hemos construido y trabajado este año para conducirnos con transparencia y si usted piensa que el fuero le da para acusar a personas con nombre y apellido, es una pena” le decía desde tribuna Ector Jaime Ramírez Barba, entonces presidente de la Junta del Congreso. Después, le siguió la entonces coordinadora del partido Verde, Beatriz Manrique que tampoco tuvo piedad contra el atribulado legislador.

Después, Landeros protagonizó una serie de diferendos con sus asesores, uno de ellos, Óscar Aguayo que se convertiría en un personaje problemático para Morena.

La primera representación morenista en el Congreso guanajuatense se convirtió en un fiasco y la segunda, en la pasada legislatura en un nido de pugnas.

En teoría, llegaban seis con el voto de los partidos que apoyaron a López Obrador, pero la petista Mary Chuy Reveles pintó raya de inmediato y en realidad nunca se armó un bloque sólido frente a Acción Nacional pues en algunos momentos hasta fuego amigo hubo dentro de Morena.

La actual bancada aparece con perfiles más cuajados aunque deberán trabajar mucho para aparecer sólidos frente a la aplanadora azul. Ya es tiempo que Morena le dé más seriedad y método a su tarea de contrapeso.

La imagen del día

SEMÁFORO VERDE A LA VISTA

El secretario de Salud del estado, Daniel Díaz Martínez, dice que ya estamos muy cerca del semáforo verde pese a que no se ha logrado una disminución espectacular de la pandemia como lo comentamos al cierre del mes pasado. Pero, hoy la aplicación de la vacuna cambia la perspectiva.

En la primera semana de noviembre se registraron 2 mil 045 casos y 111 defunciones lo que representa un promedio menor a los 300 casos por día y poco menos de 16 defunciones diarias en promedio

Hace un año, Guanajuato estaba casi con los mismos casos activos de Covid-19 que los que tenía ayer.

Según el Centro de Información Geográfica de la UNAM nuestro estado estaba en el tercer lugar de casos activos de Covid-19 con 2 mil 515, cada vez más cerca de Nuevo León (3 mil 144) que era segundo y más lejos de Durango que era cuarto con 2mil 095. Las dos entidades estaban en rojo.

Por ciudades, León estaba en octavo con 571 a cuatro casos del siete que era Puebla con 575. Querétaro sigue era el primero con mil 345 y le seguían en ese orden Durango, Monterrey, Torreón, Guadalajara y Álvaro Obregón. Irapuato y Celaya estaban en los lugares 32 y 33 con 260 y 255 casos respectivamente. Salamanca era en 47 con 175 casos activos.

Ayer, Guanajuato era tercero con 2 mil 516 debajo de Baja California, que tiene más del doble y Ciudad de México que lo supera ligeramente.

Pero en municipios están las cifras más altas porque León trae 660, menos de la mitad de Mexicali, con mil 302; Tijuana con 1 mil 053 y Álvaro Obregón con 767. Celaya aparece en la lista en el lugar nueve con 428 e Irapuato en 16 con 281.

Hace un año, el semáforo epidemiológico era amarillo pero la tendencia era al rojo y hoy, con números un poco más elevados, estamos cerca del verde.

La tendencia mensual al cierre de 2020 era de paulatino incremento de casos y muertes. De casi 8 mil en octubre a más de 13 mil en ese mes de noviembre antes de dispararse a 20 mil en diciembre y más de 24 mil en enero.

Este año, no son ya tan altas como entonces. En julio eran de 4 mil y luego se fueron a más de 17 mil y un mes después 18 mil 770. El mes pasado bajaron a 15 mil.

El arranque de este mes con menos de 2 mil 100 hace pensar que noviembre terminará debajo de 10 mil casos mientras que en defunciones, con 111 hasta ahora, podríamos esperar que será una cifra más cercana a los 366 de agosto que a los casi 600 del mes pasado.

La realidad es que en las calles y en la actividad económica nuestra vida cada vez se parece más a la vieja normalidad pero con cubrebocas.