López Obrador y Diego Sinhue: la realidad los derrota

LOPEZ OBRADOR Y DIEGO SINHUE: LA REALIDAD LOS DERROTA

En sentido estricto, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo coinciden en el diagnóstico para defender sus estrategias para combatir el crimen. Los homicidios dolosos registran una disminución en este año con respecto a 2021 y a 2020 que ha sido el año más violento en toda la historia del país. Y tienen la razón.

Pero la realidad los apabulla en la contabilización de los homicidios de este sexenio con respecto al de sus respectivos antecesores. López Obrador ya registra más asesinatos que el sexenio pasado y Guanajuato es más violento que en la gestión de Miguel Márquez.

Citemos, en el caso de Guanajuato, el municipio de Celaya. En el período enero-agosto de 2019 (en comparación del mismo período de 2018) mostraba una leve disminución de 122 a 115 homicidios.

Ese período muestra el cierre del sexenio de Márquez y el primer corte de ocho meses del primer año completo de Diego Sinhue en 2019.

De acuerdo a las cifras oficiales, en los primeros ocho meses de este año, la violencia en Celaya pasó de 248 homicidios dolosos en los primeros ocho meses de 2021 a 315 hasta agosto de 2022. También Irapuato, que pertenece como Celaya a los 50 municipios más violentos del país, sufrió un incremento de la violencia homicida.

Lo que destaca el gobernador es la disminución global de los homicidios dolosos de 2021 a 2022. En la evolución de las cifras, de los 942 asesinatos registrados en 2017 en los primeros ocho meses del año, Guanajuato pasó a 2 mil 125 en 2018; en 2019 se fue a 2 mil 275 y luego en 2020 se disparó a 3 mil 22; en 2022 bajó a 2 mil 382 hasta quedar en los 2 mil 115 de estos primeros ocho meses.

Hoy la realidad nos dice que estamos en los niveles de violencia que había al cierre de la administración Márquez. ¿Eso es motivo de celebración? Desde luego que no. Se tienen que ver las cifras en perspectiva.

Guanajuato es paradójicamente uno de los estados en donde han bajado las cifras de violencia en el país y no está entre los nueve que la han elevado en la comparación 21-22.

Pero sigue como el más violento en números absolutos y entre los mismos seis que contribuyen a la mitad de los homicidios dolosos de todo el país. Dice el gobernador Diego Sinhue que la violencia de las últimas dos semanas -que incluye tres masacres en Silao, Romita y Tarimoro- se debe a la disputa interna de bandas.

El presidente -otra vez- busca escurrir el bulto y ante los cuestionamientos de su estrategia global fallida, le echa la caballería encima a Zamarripa que siempre será el flanco más vulnerable de la gestión por la determinación de mantenerlo en el cargo. Dejarlo fue una condicionante que le habría puesto Miguel Márquez a Diego para darle el apoyo.

El más desgastado es el mandatario en turno que parece estar dispuesto a aguantar candela los dos años que le restan del sexenio, mientras no se ve para cuando las pugnas de criminales cedan ni en Guanajuato ni en otros estados del país.

Aunque no les guste, el gobernador y el presidente se mantendrán en el club de los optimistas mientras la realidad les exhiba sus “otros datos”.

RICARDO SHEFFIELD Y “EL CAMBIO PARA SEGUIR GANANDO”, DOS SEXENIOS DESPUÉS

Hace exactamente 12 años en su primer informe de gobierno como alcalde de León, el ahora procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla ya le tiraba patadas al pesebre azul, luego de haber ganado la alcaldía de esta ciudad.

“Sabíamos que necesitábamos un cambio. León no podía seguir la misma inercia, limitado de recursos, falto de proyectos, atado por reglamentos anacrónicos y con los esfuerzos dispersos”.

“Había que cambiar para evolucionar, para reinventarnos. Por eso, literalmente, estamos construyendo una nueva ciudad. Una ciudad más justa, donde la participación de todas y todos cuenta. De inicio, teníamos un gran reto: reconquistar la confianza de la ciudadanía. Por eso esta nueva ciudad está basada en un renovado pacto social entre sociedad y gobierno”.

¿Quién lo iba a decir? Un par de años después, en 2012, a Sheffield le tocaba entregar el poder a una priista y concluían así 24 años de hegemonía panista.

Un sexenio después renunciaba al PAN y hoy, a diez años de distancia, regresó a la ciudad que gobernó, invitado al primer informe de Alejandra Gutiérrez quien hace 12 años era su colaboradora.

En aquel gobierno, Eduardo Ramírez (esposo de la alcaldesa de León y presidente del DIF Municipal) era el director de Economía aunque luego, ella sería la tesorera al cierre de la administración leonesa.

El PAN había reconquistado la confianza de la ciudadanía solo para perderla tres años después en las urnas, aunque Sheffield ha rechazado siempre que la derrota en 2012 hubiese sido una evaluación a su gobierno sino una descalificación a la campaña panista en aquel momento.

En su momento, gobernó con una relación tirante con el líder municipal de su partido Jorge Dávila (qepd), con el entonces líder estatal Fernando Torres y con el propio gobernador Juan Manuel Oliva.

Cuando Fernando Torres como senador de la República intentó rebelarse y armar un “bronx” para disputar la candidatura a gobernador, Sheffield se unió a la causa e hizo bloque con aquel y con Juan Manuel Oliva, quienes habían sido sus adversarios internos en su paso por la alcaldía.

Cuando Sheffield se va a Morena, salvo Ernesto Oviedo, Rubén Aguilar y Raúl Márquez, el resto de su círculo cercano se queda.

Ana Esquivel Arrona estuvo cerca de él y ahora es diputada federal; José Luis Manrique, que era secretario de Ayuntamiento y que fue subsecretario de Seguridad el trienio anterior, ahora está en la subsecretaría de Gobierno colaborando con Libia Dennise García.

Allan León colaboraba en aquel gobierno y hoy es uno de los cercanos a Alejandra Gutiérrez. Quien fuera su grupo compacto y sus aliados en la rebelión, se quedaron en casa. El que se disciplina no se equivoca.

Normal. Como suele ocurrir, en Morena importaron más los intereses de tribu y de facción que los institucionales en el momento que se vive. Tras varias horas reunidos, los ocho diputados y diputadas de este partido que integran la bancada en el Congreso local no se pudieron poner de acuerdo para elegir un nuevo coordinador.

Los legisladores morenistas no pudieron desvincular la elección del coordinador de la nueva alineación de grupos después de que el procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield y el superdelegado de Programas del Bienestar, Mauricio Hernández Núñez ganaron el control de la dirigencia estatal.

David Martínez Mendizábal se quedó con las ganas -al menos por el momento- de ser el nuevo coordinador en lugar de Ernesto Millán.

Tenía de origen el apoyo de Hades Aguilar, Ernesto Prieto y Cuauhtémoc Becerra y pensó que, al no ser uno de los duros de ese bloque, podía ser el puente con el otro grupo afín al titular de Profeco: Irma Leticia González, Edith Moreno, Ernesto Millán y Alma Alcaraz.

No hubo manera. Estos últimos se cerraron a que tenía que ser uno de ellos, en concreto la celayense Edith Moreno, porque a Alma Alcaraz no le interesa mucho, Irma Leticia González ya había sido presidenta del Congreso y Ernesto Millán es en estos momentos el coordinador en funciones.

Este último dato es fundamental. Si no hay acuerdo, Millán seguirá siendo el coordinador. Es decir, en la guerra de tribus de Morena cada paso es estratégico y cada cargo se pelea palmo a palmo. En esa lógica, al menos en el encuentro del pasado viernes, para los afines a la dupla Sheffield-Mauricio, llevar a la coordinación a David Martínez sería ceder ese espacio al otro grupo.

Lo que se sabe es que más temprano que tarde habrá un nuevo coordinador. La joven celayense Edith Moreno es la carta del grupo dominante hoy en Guanajuato.

En sentido estricto, la coordinación parlamentaria no da mayor control interno sino que perfila el tipo de interlocución con la aplanadora azul.

Paradójicamente, Ernesto Millán tiene el perfil más alejado al estilo combativo y frontal de Ricardo Sheffield. Edith Moreno tendría su primera experiencia como coordinadora y abonaría en la imagen de los espacios que ganan las mujeres.

Particularmente porque sería la única coordinadora en la Junta de Gobierno. Dessiré Ángel de Movimiento Ciudadano tiene la representación parlamentaria porque solo es ella.

En contraparte, Martínez Mendizábal sí representaría un desafío mayor para Luis Ernesto Ayala que no tiene mayores broncas con Millán. Quizá quienes más celebrarían en este caso serían las diputadas que integran la Comisión de Derechos Humanos por el PAN si es que David es coordinador y deja la presidencia de esa comisión.

Por lo pronto, el viernes fracasó el acuerdo en la bancada Morena. Un cuatro a cuatro que confirma lo complejo que resulta a los morenistas pensar en la parte institucional y generar espacios de pugnas y divisiones.

El peor enemigo morenista lo siguen teniendo adentro.

Esta mañana se abre el período de sesiones en el Congreso local y la fiesta será toda del PAN-Gobierno. Hablarán el gobernador Diego Sinhue; el flamante presidente del Congreso, Martín López y la presidenta del Poder Judicial, Rosa María Medina Rodríguez.

Por eso es tan chistoso cuando los panistas se desgañitan en el Congreso federal ante el aplastamiento de Morena. Acá la aplican igualito.

“El fiscal de Guanajuato (Carlos Zamarripa) lleva como 15 años y no lo cambian porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene muchas influencias, muchas agarraderas… Le hemos estado insistiendo a las autoridades, yo personalmente le he dicho al gobernador (Diego Sinhue), no puede porque pertenece el fiscal a un grupo al interior del PAN muy fuerte, es uno de los casos extraordinarios. Porque por lo general, los gobernadores tienen autoridad, pero aquí no es así. Incluso tengo buena opinión del gobernador, pero lo tienen rodeado”

Andrés Manuel López Obrador

Otra vez el presidente atiza el fuego en contra del fiscal y ve la paja en el ojo ajeno…

Por si te lo perdiste: AMLO responsabiliza a Zamarripa de violencia en Guanajuato: “no lo pueden cambiar”

