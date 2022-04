López Obrador responde a la ONU señalando que son invenciones, pero además que no es la verdad pese a su visita estado por estado

Staff Correo

Guanajuato.- Ningún organismo internacional va a poner al gobierno en el banquilo de los acusados. Así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Ello, luego que ayer señaló a servidores públicos y el crimen organizado como responsables de desapariciones.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que el organismo mundial no tiene toda la información y que no están actuando con apego a la verdad. Y es que, afirmó, que si su gobierno está actuando con legalidad y con humanismo “¿Qué pueden hacer? Nada, inventar”.

“Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquilo de los acusados si estamos actuado con legalidd, con humanismo, sino permitimos la corrupción, la impunidad. ¿Qué pueden hacer? Nada. Inventar”.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que “ya no es el tiempo de cuando se usaba al Ejército para reprimir y matar como se hacía”. Lo que, dijo, ocurría en el sexenio de Felipe Calderón.

“Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al ejército para reprimir o para matar heridos como se hacia en la época de Calderón o para desaparecer personas. Ya no es ese tiempo”, aseveró.

Los 85 reclamos a los que López Obrador responde a la ONU

Ayer, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED) publicó hoy su informe sobre la visita a México entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021. En esa ocasión llegó a 13 estados, incluyendo Guanajuato.

En este informe, la ONU detalla las tendencias recientes, las causas fundamentales y los desafíos actuales de las desapariciones forzadas. Ahí señaló dos principales actores: por una parte, la delincuencia organizada como perpetrador central. Por otra, los Estados como responsables por su omisión o también por perpetradores.

Pero el señalamiento tiene su base en la observación de las deficiencias en la búsqueda por cada estado y el país que hizo el organismo en su visita. Así, pidió principalmente remover obstáculos, fortalecer las instituciones y trabajar para prevenir las desapariciones.

Más aún, expresó su profunda preocupación por la crisis forense que enfrenta México. Según datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas no identificadas están en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades o centros de custodia.

