Tras la detención de un grupo de reporteros en Sinaloa, López Obrador niega grupos criminales que controlen regiones de México

Staff Correo

Ciudad de México El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que en México no hay territorios que estén bajo el control de grupos criminales .

Las declaraciones surgen al día siguiente de la detención de grupos de prensa a manos de un grupo de civiles armados en Badiraguato, Sinaloa. La zona es conocida como tierra y bastión del Cártel del Pacífico.

Lee también: ¿Se debilita el CJNG? Teoría sobre traiciones y disputas internas explica aumento de violencia

Al ser cuestionado sobre la existencia de retenes bajo control de civiles armados, presuntamente ligados a grupos delictivos, primero López Obrador niega grupos criminales. Luego, respondió:

Foto: Especial

“Es que hay en algunos lugares del país, no sólo en Sinaloa, personas que están actuando pensando que se debe de cuidar una región. Que no lleven armas y a veces hay confusiones, pero en general todo bien. Eso es lo que dicen los conservadores, eso es lo que ellos dicen, no les crean a los conservadores. […] Los conservadores pueden tener problemas, me refiero a que les produzcan confusión”.

El titular del Ejecutivo se refirió a la gente de Sinaloa como “buena” y “trabajadora”. En tanto, arremetió contra “nuestros adversarios, los conservas”, sobre quienes dijo que siempre van a buscar algo para cuestionarnos. No obstante, cerró diciendo que están en su derecho.

Más temprano, López Obrador minimizó la situación que sufrió la prensa, al decir que “no pasa nada, no pasó nada”. “No hay ningún problema, no hubo ningún problema, afortunadamente”, sostuvo el mandatario.

¿Qué pasó en la zona donde López Obrador niega grupos criminales?

Foto: Especial

El comando estaba a la altura de Bacaboragua, Badiraguato . Tenían alambre ponchallantas sobre el asfalto y camionetas en los laterales a modo de convertir la vía en un cuello de botella.

Lee más: CRE multa por más de 9 mil millones a Iberdrola Monterrey por autoabasto

El retén está a media hora de ‘La Tuna’, cuna de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán y residencia de la madre del capo del narcotráfico. Videos que publicaron los reporteros de diversos medios nacionales y locales mostraron el momento en que el grupo de hombres armados los interceptó.

Le hicieron la parada a la prensa para cuestionar a dónde iban, pero no los bajaron de los vehículos en los que se trasladaban. Posteriormente, retiraron el alambre para permitir el paso a los reporteros.

Te puede interesar:

ac