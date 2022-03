El presidente López Obrador pidió a los dueños de la Liga MX que no protejan sus intereses, y vean por la paz y la seguridad de la afición

Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre los actos violentos que ocurrieron el pasado cinco de marzo en el estadio La Corregidora durante el partido entre Querétaro y Atlas, donde hubo 26 personas heridas.

En su conferencia matutina, el mandatario culpó a los dueños de los clubes de la Liga MX por estos hechos y pidió a los involucrados actuar con responsabilidad ante este tipo de broncas, y solicitó a los directivos que no vean por sus propios intereses.

“Esto está manejado por los dueños de los equipos, yo siento que deberían de actuar con más responsabilidad todos. Que no sea una cuestión cupular, de arriba, que proteja intereses. Hay dueños de equipos que sí están preocupado por lo que pasó en Querétaro y que ya había sucedido en otras partes, pero en Querétaro fue más difundido”, comentó.

López Obrador sugirió a todos los involucrados en el tema futbolístico que se realice una consulta para determinar las medidas necesarias para que haya un espectáculo seguro cada fin de semana.

“Ojalá que esto se atienda bien. Se consulte a los ciudadanos, a los aficionados, a los comentaristas de deporte del futbol, y que después de esa consulta que se escuche a los protagonistas, los que tienen que ver con el futbol, desde luego a los que asisten a los estadios, a la gente que va con sus familias, que a partir de ahí, resuelvan”, manifestó.

Acusar con mamás y abuelos funciona: AMLO

El presidente de México mantiene su ‘postura’ de que a aquellas personas que recurran a la violencia o se porten mal, los acusará para que no mantengan esos comportamientos y destacó a una madre que entregó a su hijo por ser partícipe de la violencia en el estadio Corregidora.

“Aunque se ríen de mi cuando los acuso a los mal portados con las mamás, los abuelos y las abuelas, pues una mamá entregó a su hijo por participar en la riña del estadio de Querétaro y yo los voy a seguir acusando a los que se portan mal”, finalizó.

Celebra detenciones

Al manifestar que “ya están actuando” las autoridades locales, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la detención de 14 aparentes responsables por la trifulca del partido Gallos Blancos contra Atlas en el estadio La Corregidora, en Querétaro, y aseguró estar muy contento de que ninguno de los aficionados lesionados haya muerto.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal indicó que a la mayoría de los aficionados lesionados por esta trifulca ya fueron dados de alta y sólo permanece un herido hospitalizado, pero “con muchas posibilidades de salvarse”.

“Hay muy buena comunicación con el gobierno de Querétaro. Hoy (miércoles) nos informaron que afortunadamente ya están dados de alta, ya les dieron de alta a todos los heridos, que solo queda uno en gravedad, pero con muchas posibilidades de salvarse. Ese es el informe de hoy en la mañana, que es lo más importa.

Además, el mandatario nacional celebró que a pesar de las impactántes imágenes, no hubo un solo fallecido.

“Yo creo que a todos nos importa, pero las autoridades mucho, cuando hay una desgracia lo que uno quiere es que no haya muertos (…) Aquí yo la verdad es que estoy contento de que no hayan perdido la vida, que se esté salvando los heridos, eso es lo que más me importa de todo, la vida, aunque sea de uno. Entonces ya también el gobernador, con las autoridades ya está actuando, ya tienen detenidos a más de 10 detenidos, ya se está actuando”, dijo.

