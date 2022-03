López Obrador: ‘El Bronco’ no tiene persecución de el Gobierno federal, asegura; critica exhibir fotos en medios de comuncación sobre su arresto

Staff Correo

Ciudad de México.- Un día después de la detención de Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, exgobernador de Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador aclaró que la Federación no lo persigue judicialmente.

Ayer, la Fiscalía de Nuevo León informó la detención de ‘El Bronco’ y su reclusión en una cárcel de Apodaca. Asimismo, fincó delitos por el desvío de recursos humanos y materiales para conseguir firmas para su candidatura.

“Es un asunto del Estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León. Yo me enteré ayer ya cuando lo habían detenido porque no es nada vinculado con el Gobierno federal. Aclararlo, se tienen que informar bien sobre las causas, lo que siempre recomiendo es que no se debe utilizar la ley para venganzas políticas. No se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad”, señaló hoy López Obrador.

No obstante, criticó la publicación de las fotos en las que se le llevaba preso, mismas que acusó de “afectar la dignidad de las personas”. Y lo calificó de un asunto fuera del asunto jurídico, sino “un asunto que tiene que ver con el honor y la dignidad”.

“Y como decía El Quijote: ‘Por la libertad y por la dignidad, se puede arriesgar hasta la vida’. Lo que hicieron con el presidente de Honduras que lo encadenan, esas cosas no se deben de permitir. Entonces no me gustaron las fotos y ojalá no vuelva eso a suceder”, insistió López Obrador.

¿Por qué detuvieron a ‘El Bronco’?

López Obrador: ‘El Bronco’ no es perseguido por el Gobierno federal, asegura. Foto: Especial

En 2018, el periódico Reforma reveló que más de la mitad de las firmas que ‘El Bronco’ presentó ante el INE fueron a través de usar funcionarios de gobierno en horarios laborales. En aquel entonces, Samuel García —entonces diputado local del Movimiento Ciudadano y ahora gobernador de Nuevo León— presentó denuncias penales por este hecho.

López Obrador abogó porque el Gobierno del estado informe con claridad las causas que llevaron a la detención de ‘El Bronco’ y no utilizar la ley con fines de revancha política.

“Se debe informar cuáles fueron los motivos, las causas, presentar las pruebas. (…) Debe transparentar todo y como son asuntos importantes se tiene que informar bien a todos los ciudadanos. Lo que no me gustó y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron, eso no”, insistió.

