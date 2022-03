Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, López Obrador celebra liberación de Cuevas desde la mañanera

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ( SCJN ) y liberar a Alejandra Cuevas. A ella la encarcelaron por el supuesto homicidio de Federico Gertz, hermano del ahora fiscal general Alejandro Gertz Manero.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador señaló que lo mejor para resolver los conflictos es ajustarse al marco legal para que prevalezca “el verdadero Estado de Derecho”.

“Yo celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas: el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico, un verdadero Estado de Derecho. Antes esto no sucedía. Antes era ‘Estado de chueco’, no Estado de Derecho”, expresó.

Además, López Obrador aseguró que ahora durante su administración hay independencia en el Poder Judicial.

“No hace falta buscar muchos ejemplos. Baste con lo que declaró el actual presidente de la Suprema Corte de cómo lo presionaron desde el Gobierno de [Felipe] Calderón para cambiar su resolución. Eso ya no sucede. Ahora hay independencia, hay autonomía, no se simula. El Ejecutivo no es el poder de los poderes y esto es el cambio. Entonces es lo que puedo comentar y qué bueno que se resuelven todos estos casos por la vía legal y que se demuestra que al margen de la ley nada y por encima de la ley, nadie”, agregó.

No sólo López Obrador celebra liberación de Cuevas, pide protegerla

Asimismo, el presidente dio a conocer que ordenó a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, que brinde protección a Cuevas. Ello, luego que ésta pidiera a López Obrador proteger “de cualquier eventualidad futura” a su madre, sus hijos y ella misma.

“Ya di instrucciones al secretario de Gobernación que ofrezca, que se le brinde toda la protección y el apoyo. La van a buscar ya de mi parte”, indicó.

El pleno de la Corte votó por unanimidad de sus 11 ministros —tres de ellos con divergencias en algunos detalles— por el amparo que propuso Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Tal documento buscaría eliminar la orden de arresto de la cuñada del fiscal, Laura Morán Servín, acusada de “homicidio doloso de concubino”. Así, liberarían de forma inmediata a Alejandra Cuevas.

Por ello, Alejandra Cuevas Morán salió ayer del penal de Santa Martha Acatitla cerca de las 15:45 horas, luego de 527 días presa por el supuesto homicidio de Federico Gertz Manero.

