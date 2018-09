López Obrador asegura que gobernará sin privilegios

El presidente electo asegura que habrá cambios de la política tradicional y criticó la situación en que se mantenía a las personas bajo el sol en Sonora; acudió al norte a refrendar sus compromisos

Notimex

San Luis Río Colorado.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, manifestó que busca gobernar en un país sin privilegios, por lo que durante su próxima visita a Sonora no habrá funcionarios en la sombra y la gente bajo los rayos del sol.

Antes de iniciar su discurso como parte de su gira de agradecimiento, criticó que la gente estuviera a la intemperie con bastante calor, sin sombra, y que ellos estuvieran arriba del entarimado con sombra.

“Así era antes. Son las malas costumbres, que poco a poco se tienen que ir quitando. Mucho tiempo de la política tradicional, en donde el templete, la sombra, hasta los ventiladores para los funcionarios y el pueblo en el sol”, dijo ante los aplausos generalizados.

Agregó que “por eso les ofrezco disculpas, pero eso ya no va a suceder y ojalá me escuchen y me entiendan bien los que no sólo aquí en San Luis, sino en Sonora y en todo México quienes están a cargo de estos actos”.

Manifestó que se encuentra en territorio sonorense para refrendar todos los compromisos que hizo durante la campaña, “vengo a decirles que vamos a cumplir todos los compromisos”.

Mencionó que ya entraron los legisladores nuevos a la cámara de Diputados y de Senadores, donde su movimiento tiene mayoría, lo que también sucede en los congresos locales, pues se avanzó mucho en la pasada elección.

En ese marco, destacó que “estamos haciendo ya un esfuerzo para crear leyes nuevas para evitar la corrupción y que haya honradez y honestidad en el gobierno”.

Ante proclamas de los asistentes al mitin realizado en el Bosque de la Ciudad, López Obrador recordó que “vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a subir los sueldos de los de abajo”.

“Estos congresos ya están llevando a cabo los cambios, por ejemplo, ya se aprobó una ley para que ningún funcionario gane más que lo que gana el presidente de la República”, dijo.

Además, mencionó que ya se discute en el Senado de la República una ley para que los actos de corrupción sean considerados graves.

“Fíjense ustedes que en un país con tanta corrupción no era grave el robar presupuesto público que es dinero del pueblo. Como dijo aquí la señora ‘ya era tiempo”, manifestó el presidente electo.

Preguntó a la gente si no le parece sospechoso que no fuese delito grave la corrupción, “ya eso ahora se termina”, por lo que ya serán graves los delitos de corrupción, la portación de armas, el fraude electoral y el robo de combustible.

Sentenció que quienes cometan esos delitos no tendrán derecho a la libertad bajo fianza, “¡los políticos corruptos a la cárcel sin derecho a fianza!”.

También López Obrador reiteró su compromiso de reducir del 16 al 8 por ciento el IVA en toda la franja fronteriza y el ISR del 38 al 20 por ciento, además de homologar los precios de la luz, gasolinas y el gas, a como cuestan en el lado americano.

El político tabasqueño anunció, por otra parte, que el próximo año el gobierno de la República destinará a Sonora al menos siete mil 366 millones de pesos a través de diversos programas sociales en apoyo a las clases vulnerables.

Precisó que algunas acciones se instrumentarán a partir del 1 de diciembre y otras el próximo año cuando se cuente con el nuevo Presupuesto de Egresos 2019.

El político tabasqueño en su visita a esta frontera de Sonora estuvo acompañado por los alcaldes de Yuma, Douglas Nicholls, y de Somerton, Arizona, Jose Yepez, además de funcionarios del ayuntamiento local y legisladores de Morena.

Antes de despedirse de la gente, manifestó que más tarde estará en Nogales, en donde seguirá su gira por Sonora.

Para lo cual, enfatizó, viajará por carretera, pues los políticos de antes viajaban en avión y en helicóptero, por eso, señaló, no saben las condiciones en que están las carreteras.

