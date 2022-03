López Obrador anuncia sistema de salud de primer nivel que requerirá una inversión de hasta 200 mil millones de pesos

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calculó que su plan de federalización del sistema de salud necesitará una inversión de 200 mil millones de pesos.

Este martes anunció el próximo arranque del IMSS Bienestar en México. Comenzará con Nayarit el 1 de abril, donde la entidad se encargará de los servicios de salud y medicamentos.

El propósito es que para 2024 los hospitales de salud a cargo de los gobiernos de los estados se conviertan en hospitales del IMSS-Bienestar. Según un video reproducido en la conferencia, la transferencia de estos centros de salud se realizará bajo tres principios:

Continuidad de los servicios de atención medica

Libre asociación de los estados

Libre adscripción de los trabajadores y transparencia

En conferencia de prensa matutina de este martes, el titular del Ejecutivo federal anunció el plan para fortalecer el sistema de salud para garantizar este derecho a todos los mexicanos.

“Tenemos ya el presupuesto, no tengo el dato exacto. Pero, imagínense, si son nada más en compra de medicamentos, 100 mil millones aunque ahora haya ahorros. Más la rehabilitación de hospitales, de centros de salud, equipamiento, la contratación de médicos, de especialistas. Yo calculo, en términos muy generales, que nos va a significar una inversión de alrededor de de 200 mil millones de pesos. (Así para) dejar el sistema de salud como lo estamos imaginando”, indicó.

López Obrador anuncia sistema de salud para los más pobres

Zoé Robledo, titular del IMSS, junto a López Obrador anunció el sistema de salud. Foto: AMLO

En Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que se garantizará que no falten los especialistas, médicos y medicinas e instalaciones. Además, precisó que toda la atención será gratuita.

“Vamos en el compromiso de dejar un sistema de salud de primer orden”, dijo.

Detalló que con este nuevo sistema de salud beneficiará a los que no cuentan con seguridad social y los más pobres. El plan se impulsará tras registrarse un descenso de la pandemia del Covid y desde todas las dependencias del gobierno federal.

“Es rehabilitar hospitales, centros de salud, equiparlos, de que no falten los médicos, los especialistas, las enfermeras, los trabajadores de salud. (Se busca) que haya médicos todo el tiempo en los centros de salud, de los hospitales, que no sea solo de lunes a viernes. Asimismo, que no falten los medicamentos y que toda esta atención sea gratuita, ese es el plan”, indicó.

Según la página del IMSS-Bienestar, el sistema de salud operará en 19 entidades del país y otorgará servicios médicos a 11.6 millones de personas en zonas rurales o urbanas marginadas.

Asimismo, serán 3 mil 622 unidades de salud, 184 brigadas de salud, 140 unidades médicas móviles, 37 centros de atención rural y 80 hospitales. En estos, se darán servicios de primero y segundo nivel de atención, de acuerdo con el IMSS.

