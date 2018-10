López Obrador anuncia inversión de dos mil mdp para apoyo a jóvenes en Hidalgo

López Obrador informó que los 120 mil jóvenes que estudian el nivel preparatoria recibirán una beca de 800 pesos mensuales; sostuvo que su gobierno trabajará de manera coordinada con presidentes municipales y gobernadores

Notimex

Pachuca.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó que durante su gobierno se invertirán en el estado dos mil 636 millones de pesos para apoyar a los jóvenes con empleo y se termine con los mal llamados ‘ninis’, esto es, jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Al encabezar un mitin en la Plaza Juárez como parte de su gira de agradecimiento, indicó que para ello, a partir de este lunes iniciará un censo en la entidad, casa por casa, para incorporar a jóvenes al estudio y al trabajo.

En este marco, expuso que 61 mil 25 jóvenes de 18 a 29 años de edad tendrán empleo como aprendices y se les pagarán tres mil 600 pesos mensuales. Trabajarán en talleres, empresas, comercios, a fin de que se capaciten en el trabajo, anotó.

“Lo mismo, ocho mil 469 jóvenes que estudian en la universidad, en escuelas de nivel superior y que son de escasos recursos recibirán una beca de dos mil 400 pesos mensuales”, agregó.

Acompañado por liderazgos y diputados federales y locales, reiteró su compromiso de construir dos nuevas universidades públicas en el estado, en Huasca de Ocampo y Chilcuautla, además se reinstalará la normal rural El Mexe.

También dejó claro que continuará el programa de Prospera. “No se van a cancelar programas de desarrollo social. Nunca más. Va haber programas para la gente pobre”, subrayó.

Sobre la ceremonia de investidura, indicó que por la mañana acudirá a San Lázaro y más tarde estará en Palacio Nacional, donde recibirá a primeros ministros, presidentes y jefes de Estado.

“Luego en la tarde a las cuatro, cinco de la tarde, desde las cuatro empieza el festival artístico cultural en el Zócalo y va a terminar con un gran acto. Ahí vamos a estar celebrando el inicio de la transformación de México”, expresó.

Previamente y cuando hablaba sobre la revocación de mandato y el combate a la corrupción, surgió la consigna colectiva de “¡Fuera Fayad, fuera Fayad, fuera Fayad!”, por lo que interrumpió brevemente su discurso.

“Bueno, ya escuché”, dijo para continuar: “Ya ven como soy yo que digo lo que pienso y siento. Yo no vengo a eso, porque no soy un dictador. Yo no destituyo a nadie”, comentó.

López Obrador recordó a los presentes que “no podemos actuar de manera arbitraria. Acuérdense, estamos construyendo una auténtica democracia, no una dictadura. Acuérdense yo no soy cacique”, resaltó.

“Ya pasó la campaña. Tenemos que unirnos todos. ¿O quieren que actuemos igual que antes? ¡Claro que no! Tenemos que actuar de manera responsable y unirnos. Nada de poner por delante intereses personales o sectarismos”, concluyó.

*EZM