López Obrador afirma que el 90% de llamadas de auxilio de mujeres son falsas

Redacción

México.- Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el 90% de las llamadas de auxilio al 911 son falsas, esto pese a que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación ha mencionado que durante el confinamiento por la pandemia, la violencia contra las mujeres se ha incrementado.

Obrador aclaró que ese porcentaje no solo es para las llamadas que realizan las mujeres para denunciar violencia, sino que también sucede con otros supuestos solicitudes de auxilio.

“Otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces me sacan de contexto, lo que digo el 90% de esas llamadas son falsas, está demostrado, y esto no es sólo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, eso sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas, la mayor parte son falsas”, afirmó.

De acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las llamadas relacionadas con la violencia contra la mujer alcanzaron cifras histórica con 26,171 en el mes de marzo, cuando en abril se registraron 21,727.

SZ