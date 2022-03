Mientras López Obrador acusa al INE de ‘antidemocrático’, el instituto le ordenó retirar material de la mañanera y de Facebook

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Instituto Nacional Electoral (INE) actúa de manera “antidemocrática”. Esto, porque “no quiere que se sepa que habrá una consulta de revocación de mandato”.

En su conferencia de prensa, aseguró que hace falta promover más este ejercicio democrático.

“Es una paradoja, un Instituto que debe promover la democracia está en contra de la democracia. No quieren que nadie se entere para que nadie participe, que es lo que desea el bloque reaccionario y conservador. Ellos están tomando partido, no están actuando como demócratas y auténticos jueces, es lamentable y muy cínico porque ni los medios de información, nada, no hablan”.

Criticó que sus adversarios y algunos dueños de medios de información apuestan por el “golpismo mediático”.

“No es que haya un golpe de Estado militar, no, es tener el gobernante que no se les arrodilla, en salmuera, a fuego lento, con guerra sucia. Es permanente con campañas de desprestigio para socavar la autoridad moral y política, por eso hablo de golpismo, pero no les ha funcionado, ni les va a funcionar”.

INE ordena retiro de material en la mañanera

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar el material del 5 y 6 de marzo en la página de Facebook de López Obrador. Asimismo, pidió retirar la conferencia de prensa “mañanera” del 7 de marzo sobre logros de gobierno, en particular respecto a la entrega de fertilizantes.

Estas medidas cautelares se otorgaron a solicitud del PAN y el PRD, que argumentaron la violación al artículo 134 constitucional y a las normas que regulan el proceso de revocación de mandato. Esto, toda vez que “los días 5 y 6 de marzo de este año se difundió en Facebook información referente a obras públicas. El 7 de marzo siguiente, en ‘la mañanera’, López Obrador invitó a participar al director de Pemex y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Durante la intervención de estos servidores públicos se difundió logros de gobierno relacionados con fertilizantes”.

En sesión extraordinaria urgente de carácter privado, los tres consejeros integrantes de la comisión aprobaron la procedencia de la medida cautelar. “Consistente en ordenar el retiro de los materiales denunciados. Así, porque bajo la apariencia del buen derecho, efectivamente se trata de propaganda gubernamental difundida en periodo prohibido”.

Respecto a la medida cautelar solicitada por el uso indebido de recursos públicos, se declaró la improcedencia, “toda vez que es un tópico que atañe al fondo del asunto”.

López Obrador contra “golpistas”

Así como López Obrador acusa al INE de antidemocrático, propone a personajes públicos como candidatos. Foto: AMLO

Finalmente, López Obrador llamó a la oposición a que comiencen a seleccionar su candidato o candidata a la Presidencia de la República para 2024.

“Que ya empiecen a seleccionar a sus candidatos para la Presidencia. Ya estoy viendo quienes manifiestan que van a participar: la señora Lilly Téllez, (Gabriel) Quadri, pero seguro la señora Margarita Zavala, Santiago Creel. A lo mejor Loret de Mola, Carmen Aristegui, Marko Cortés, ¡en fin ya! Claudio (X. González), sociedad civil”, expresó en tono irónico.

López Obrador refirió que no sólo se trata de los tiempos de campaña: “No es nada más el tiempo de la campaña. Ya lo que está haciendo Quadri y la señora Lili Téllez, es porque se necesita tiempo, y van a salir otros (…) vi a un senador (Damián) Zepeda. Esto está muy bien, adelante”.

El Presidente señaló que todo es correcto siempre y cuando sea por la vía pacífica y electoral, no solo apostar al golpismo mediático.

“A veces hasta insultan, mientan madre y no. Prohibido prohibir, libertades plenas. No a la violencia. Todo por la razón y el derecho. Tiene derecho a seguir con su labor reaccionaria”, expresó.

