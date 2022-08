EFECTOS. Tras el pronunciamiento más con el ánimo de jugar y ser políticamente correcto que de en verdad meter hilo para sacar hebra del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en el sentido de que pronto Guanajuato será gobernado por una mujer, el dirigente estatal del PAN, Eduardo López Mares puso de su cosecha.

MÁS. Ayer dijo que recientemente el Instituto Nacional de Elecciones emitió algunos criterios adicionales al fallo legal que obliga a los partidos políticos a postular paritariamente sus candidaturas a gobernador en un año electoral que obligarían a los institutos políticos a la postulación de mujeres en las entidades en las que son más competitivos.

DE CASA. Y resulta que en el caso del PAN, rumbo a 2024 las 2 entidades más competitivas son Guanajuato y Yucatán lo que implicaría que en estas entidades crezcan las posibilidades para que una mujer sea postulada.

RISAS. Por supuesto que eso es música para los oídos de la propia Alejandra Gutiérrez, Libia Denisse García, Dessiré Angel, Antares Vázquez y algunas otras mujeres que suspiran por ser las abanderadas de su instituto política.

ENCUENTRO. Gutiérrez Campos tuvo ayer la visita de Diego Sinhue para la presentación del programa de obra pública que incluye los proyectos más importantes para esta ciudad aunque el más esperado que es el alterno a El Zapotillo aun no es revelado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

EL RESTO. En fin. Todo hay que tomarlo con tranquilidad. Porque aún si se llevara hasta 2024 el criterio de la paridad y se “obligara” al PAN a postular a una a una mujer, falta una alternativa en puerta: eventuales coaliciones que le llevarían al blanquiazul a salvar el escollo. Tiempo de especulaciones: registramos el daro y seguimos de frente.

LA DEL ESTRIBO…

Con la novedad de que hay apuestas ya de que la elección de dirigente estatal de Morena en Guanajuato y todo el país, no se llevará a cabo casi seguro este fin.

Resulta que a Morena Guanajuato le toca hasta mañana llevar a revisión sus paquetes electorales a la ciudad de México junto a otros 6 comités estatales.

Más vale borrar de la lista esa posibilidad de una buena vez.

NOBLEZA OBLIGA…

Me llama la senadora Antares Vázquez para aclararme que no participó en la contienda para elegir consejeros distritales no por otra cosa sino porque quiere ser respetuosa de las normas partidistas que le obligan a no tener 2 cargos de manera simultánea.

ALEJANDRO ARIAS: EL SUBE Y BAJA DEL PRI

En la disputa eterna de tribus en el PRI Guanajuato hay quienes apenas hoy que es tiempo de vacas flacas apenas pueden vivir su faceta de esplendor en un partido que se cae a pedazos

Es el caso del actual secretario general del PRI Alejandro Arias Avila quien hace 7 años, era el blanco de las críticas de Santiago García López.

“Arias vendió Dolores, vendió San Miguel de Allende, vende información al PAN, vendió la elección de Querétaro como representante del Comité Ejecutivo Nacional”, decía Santiago García quien estuvo acompañado en ese momento, de su brazo derecho, José Huerta Aboytes quien estaba punto de concluir su labor de diputado local.

El entonces presidente del Comité Directivo Estatal del PRI aseguró que contrario a lo señalado en ese momento por Alejandro Arias, las finanzas del partido se habían manejado con pulcritud durante la actual dirigencia estatal.

“Yo me acuerdo ver salir a Arias con costales de dinero de los militantes del partido con el pretexto de encuestas, cuando era dirigente Wintilo (Vega), pero eso analícenlo y júzguelo”, dijo entonces Santiago García.

La presencia de Arias ha sido intermitente en el tricolor guanajuatense. Como parte del grupo que domina o en la oposición interna. Fue aliado en su momento de Wintilo Vega pero no lo acompañó en su berrinche en 2006; fue opositor recalcitrante de Bárbara Botello y de Miguel Chico aunque luego se reconcilió con este último antes de que se marchara del partido.

Fue crítico implacable de Gerardo Sánchez e hizo alianza con Yulma Rocha para tomar el control del tricolor tras la debacle de 2018 pero recientemente se distanció de Rocha al aliarse con Ruth Tiscareño quien se hizo de una plurinominal sin ser originaria de Guanajuato.

Hay pugnas en el PRI que parecían irreconciliables y para sorpresa de muchos no lo fueron. Casi todas son protagonizadas por el mismo personaje: Alejandro Arias Avila, exdirigente del Movimiento Territorial del tricolor. Su pleito con Miguel Angel Chico ya quedó atrás. El de éste frente a Yulma Rocha, también.

A 7 años de distancia, Arias por fin es uno de los puntales del PRI en Guanajuato pero en un momento todavía más oscuro al de 2015 pues incluso ya rompió la alianza con Yulma Rocha justo cuando antes de que ambos rindieran protesta como compañeros en esta legislatura.

Arias Avila tejió alianza pero con Tiscareño mientras Yulma se veía obligada al repliegue y el distanciamiento de quien había sido su aliado.

EVALUACIÓN EXPOST DE LEY DE BÚSQUEDA

Mayor participación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y la creación del Banco Estatal de Registros Forenses y del Registro Estatal de Fosas son las recomendaciones más destacadas que hace la Unidad de Seguimiento, Análisis e Impacto Legislativo al Congreso local para mejorar la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en el estado.

La evaluación expost de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado recomienda definir y en su caso, ampliar la participación, estableciendo un mínimo de atribuciones y en su caso, obligaciones, en cuanto a la información que aporten de tal forma que su regulación sea con el fin de coadyuvar con los sujetos obligados a la investigación y búsqueda, reconociendo formalmente la importancia legal de la participación en la búsqueda que tienen estos colectivos de víctimas.

El documento de 228 páginas analiza el impacto, virtudes y defectos de la ley vigente desde hace más de 3 años en lo que es el primer análisis en su tipo de una disposición estatal a través de esta herramienta de rendición de cuentas.

En el apartado de Hallazgos, el análisis sugiere también la creación del Registro Estatal de Datos Forenses.

Recuerda que la ley general ya considera la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, advierte que es necesario contar con esta figura estatal, “en un ejercicio de armonización con aquellas figuras similares a nivel federal que eviten en su caso, confusiones innecesarias.

Este Banco incluye datos que homologan, centralizan y actualizan con los respectivos registros del Banco a nivel nacional-

“Es de resaltar la relevancia que tendría la regulación del Registro Estatal de Datos Forenses en nuestra entidad federativa a través de la figura estatal de la figura del Banco Estatal de Datos Forenses y como sujeto obligado, la Fiscalía con el objetivo de que los sujetos obligados de la Ley en estudio, al realizar las investigaciones pertinentes, tengan al alcance de forma fácil los datos forenses suficientes y actualizados para evitar la degradación de la información”.

El documento también señala la necesidad de que la Ley incluya una sección específica sobre el Registro Estatal de Fosas.

“En este sentido si consideramos que la atribución del registro de las fosas clandestinas, al ser un dato forense que está relacionado con las investigaciones criminales es la Fiscalía quien debe contar con la información y quien debe regular dichos datos, también debemos considerar que los Municipios tienen la atribución de la regulación de los panteones municipales”.

