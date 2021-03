Jessica de la Cruz

León.- Ángeles Landín está por cumplir 61 años de edad, 40 de ellos los ha vivido trabajando: tiene un puesto de revistas y venta de periódicos en la zona centro, pese a que las ventas han bajado en este rubro casi en su totalidad, algunos productos como los dulces, agua embotellada, cigarros e incluso los cubrebocas son lo que le dan el sustento de cada día; este último producto fue lo que la sacó adelante el año pasado, porque durante seis meses su puesto de revistas permaneció cerrado por la pandemia del Covid19.

Doña Ángeles sostiene que una mujer no necesita de nadie más que de sí misma para salir adelante.

Con este pequeño negocio de unos 2.5m x 2.5m, logró proveer alimentos, ropa y educación a tres de sus hijos, dos hombres y una mujer, ahora todos están casados, incluso ya le dieron nietos, pero ella aún tiene que trabajar para mantenerse.

Aunque los tiempos han cambiado mucho desde que inició en este negocio, en los años ochenta, todavía logra ganancias para sobrevivir. Hace 10 años aún se mantenía de la venta de los periódicos y revistas, incluso con las tarjetas Ladatel, este último producto le llevó muchos clientes, ahora es mínimo lo que se vende en el caso de los medios impresos y las tarjetas telefónicas ya no existen.

Para sobrevivir, Ángeles se tuvo que renovar, incluyó entre su inventario otros productos como golosinas, papas fritas y algunas bebidas, hasta tener una mini tienda. Desde que recuerda, el año más duro que ha tenido su negocio inició en abril del 2020, cuando le cerraron su puesto por las medidas sanitarias de la pandemia de la Covid19. Su puesto duró seis meses cerrado, mucho producto se echó a perder, pero se puso a vender cubrebocas.

“Hice mis jaulitas y me puse a vender cubrebocas, en el López Mateos a veces me ponía, cuando me quitaba Comercio y Consumo me ponía aquí al lado de mi negocio (calle 5 de Febrero), porque estaban las vallas metálicas aquí y no dejaban entrar a nadie, entonces tenía que ser por fuera”, dijo.

Doña Ángeles Landín no quiso pasar la oportunidad para compartir su manera de ver la vida: “que toda mujer que piensa que no puede salir adelante se equivoca, porque son fuertes, y valores muy grandes, porque son las personas que dan vida y todo se logra, cuando en realidad lo quieres”.

LC