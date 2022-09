Con las lluvias de los últimos días, las presas elevaron su nivel y lograron una captación de agua de hasta un 40%

Guanajuato.- Gracias a las abundantes en los últimos días en Guanajuato capital favorecen la captación de agua en las presas

Las presas de la ciudad de Guanajuato se favorecieron con la captación de agua y elevaron su nivel. Lograron hasta un 40% en general de líquido contenido en los embalses. Esto gracias a las abundantes lluvias que se han registrado en los últimos días en Guanajuato capital.

Las presas aumentaron su nivel

Meses pasaron sin que se registraran precipitaciones. Eso afectó los niveles de agua en las presas que llegaron a registrar históricos muy bajos. Tal como el caso de la presa de la Soledad que llegó a niveles de hasta un 15 % en su momento más crítico. Ahora tras las recientes tormentas ya está a un 57.18% de su capacidad.



La presa de la Esperanza que hace un par de semanas estuvo en su nivel más bajo con 33.41%, en este momento registra 59.09%. En cuanto a la presa de Mata pasó de tener una captación de un 41.30% a 46.64%. El informé se dio a conocer a través del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIMAPAG). Indicaron que hasta el momento se descarta totalmente la implementación de tandeos en el suministro de agua.

Logran las presas aumentar su nivel en Guanajuato

Señalaron que el agua de las lluvias, en determinadas partes de la zona rural, ha permitido que los escurrimientos sean suficientes para el incremento de recarga en los amblases locales. Sobre todo, en lo referente a las cuencas de la Soledad y la Esperanza que tenían niveles muy bajos.



Además resaltaron que se prevé que los embalses alcancen el 100% de su capacidad. Esto si las condiciones climáticas siguen siendo favorables para el municipio de Guanajuato durante las próximas lluvias. Lo que daría un margen de mayor confianza respecto al suministro de la población para lo que resta del año.



El Consejo Directivo del SIMAPAG continúa invitando a la población a no bajar la guardia en el ahorro. El aprovechamiento del vital líquido se consigue sumando esfuerzo para garantizar el agua del mañana en beneficio de las infancias.

La parte difícil para los poblados

Aunque las lluvias lograron que el nivel de las presas aumentara, no todo son buenas noticias para habitantes del poblado de Cervera, al sur de Guanajuato capital. Las lluvias abonan al difícil camino que deben atravesar por el daño de la calle principal.

En la calle Miguel Hidalgo abundan los baches, encharcamientos de agua y lodo que anegan el acceso y complican el paso tanto a vehículos como peatones. Aunque denunciaron la situación, esta no se ha resuelto por parte del ayuntamiento.



Indicaron que con cada tormenta y con el paso de carros, la zona se afecta más. Los baches se hacen cada vez más grandes y se generan más encharcamientos y lodo. Esto ocasiona que, en estas fechas, los estudiantes lleguen sucios de sus pies a la escuela. Toda persona que por ahí pasa caminando ya que mientras llueve tiene el riesgo de ensuciarse de lodo porque “parece que un río pasa por ahí”.

Las calles que solicitan sean intervenidas son: la que conduce a la Escuela Secundaria, Los Laureles, Miguel Hidalgo que es la más afectada y es por donde pasan los alumnos para llegar a la Escuela Primaria. Además solicitaron la ampliación del puente ubicado en la entrada a la comunidad.

Testimonios de los habitantes

Claudia Patricia Sánchez Gutiérrez, vecina de la comunidad, señaló que desde hace algunos años han solicitado al gobierno municipal la pavimentación de la calle. Los vecinos han mostrado lo difícil que se pone transitar por ahí en temporada de lluvias. Sin embargo a la fecha no les dan respuesta. Los oficios que presentaron a Presidencia municipal datan desde el 2017, bajo la administración del priista Edgar Castro Cerrillo. Las solicitudes más recientes fueron en la actual administración que encabeza el panista Alejandro Navarro Saldaña, sin que obtengan respuesta.

“Ya tenemos bastante tiempo, hace poco se hizo un Comité de San José de Cervera. Llevamos ya casi el año trabajando y hemos pedido el apoyo para este tipo de situaciones pues que realmente está demasiado feo. Ya habían ido a tomar fotos, pero la verdad no tenemos solución y es un problema muy grande porque es mucha gente la que pasa por ahí de Civitas haca San José de Cervera a llevar a los hijos a la escuela”.

Gobierno se desentiende del problema

Incluso aseguró que el tema es de conocimiento del propio gobernador del estado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo. A él le pidieron ayuda para rehabilitar el acceso y asegura que el mandatario estatal se comprometió a revisar el caso. Sin embrago, han transcurrido los meses sin que ninguna autoridad se acerque a los pobladores para resolver el problema que se ha acentuado con las abundantes lluvias que han caído en la ciudad.

“Con Alejandro Navarro (alcalde capitalino) y Diego Sinhué (gobernador) se les hicieron unas cartas también. Se les hicieron llegar unas cartas donde les pedimos el apoyo. Y pues no, no hemos tenido el apoyo. Las últimas solicitudes que se les hicieron fueron cuando abrieron la nueva calle que esta por Civitas-Lomas del Padre. No tiene mucho, como unos tres meses. De hecho ahí tuvieron un evento ahí estuvo Alejandro Navarro y Diego Sinhué y fue la última vez que se hizo la petición de las calles y de todo esto”, explicó Claudia Sánchez.

