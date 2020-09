Logra Alcalde concretar la pavimentación de tres calles más

Luis Telles

Uriangato.- El director de Desarrollo Económico, Ubertino Zamudio Martínez informó que por cuestiones de la pandemia, el quinto encuentro internacional de alfombristas se realizará de manera virtual; el evento se realiza como parte de las festividades del santo patrono de Uriangato, San Miguel Arcángel.

“No tendremos participación de los ciudadanos, de las diferentes asociaciones de tapeteros, ya que esto (pandemia) no nos permite, ni la Secretaría de Salud y de Turismo, no nos permiten hacer actos con mucha gente, no podemos controlar la aglomeración de personas, nuestro recorrido es bastante largo y bastantes visitantes”.

Ubertino señaló que no quieren ser causantes de un nuevo brote del virus y por esta ocasión el gobierno municipal se abstiene de hacer los tapetes en las calles, a los largo de más de 5 kilómetros por donde se peregrina con la imagen del santo patrono del municipio, San Miguel Arcángel.

Dijo que los tapetes se realizaran de manera virtual en cada uno de los países que han participado en los encuentros anteriores a este año, “estamos por confirmar los países, son alrededor de 10, ellos nos enviarán videos del proceso de sus tapetes y estos se podrán ver a través de la página oficial de la administración municipal, el día 6 de octubre”.