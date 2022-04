Elementos de Protección Civil y personal de las direcciones llevaron a cabo un operativo con los locatarios del estadio de fútbol

Nancy Venegas

Irapuato.- El Municipio analizará las peticiones y casos particulares de los locatarios del estadio Sergio León Chávez que fueron suspendidos por no contar con la licencia de uso de suelo.

El viernes pasado efectivos municipales, elementos de Protección Civil y personal de las direcciones llevaron a cabo un operativo con los locatarios del estadio de fútbol. Como resultado de las supervisiones, suspendieron10 negocios porque carecían de la licencia de uso de suelo.

Foto: Eduardo Ortega

El sábado pasado, con una manifestación pacífica, los locatarios afectados solicitaron al municipio un plazo de 2 meses para regularizarse, así como asesoría para la gestión de los trámites de permiso del uso de suelo. También manifestaron que carecen de las escrituras de los locales, documento que es fundamental para solicitar esta licencia.

“Estamos enterados de la inquietud que expresaron quienes laboran en estos locales. Efectivamente se realizó un operativo en donde participaron distintas dependencias del municipio. Entiendo que hay algunas dudas e inquietudes. Estamos abiertos a que se puedan acercar a realizar las regularizaciones, a efecto de que puedan continuar con sus actividades. Siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en nuestros reglamentos”, comentó el vocero de presidencia municipal, Rodolfo Gómez Cervantes.

Revisarán cada caso con los locatarios, aseguran

Hasta este lunes, ninguno de los locatarios del estadio se había acercado a las autoridades municipales para abordar el asunto y regularizarse para reiniciar actividades. Gómez Cervantes explicó que analizarán cada caso para apoyarlos.

“Hasta que no tengamos el contacto con ellos para conocer cuál es la documental que obra en su poder, podremos poner algunas alternativas para apoyarles. Efectivamente se conoce que algunos han exhibido sus escrituras no en calidad de propietarios, sino de usufructuarios. Entonces hasta que no tengamos toda la documental podremos ir resolviendo cada caso en lo particular, pero la administración está con la voluntad de coadyuvar para poder regularizar y ejercer el comercio pero de una manera ordenada, que es lo más importante”, resaltó.

Foto: Eduardo Ortega

