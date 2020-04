Locatarios de mercado ‘Tomasa Esteves’ piden mayor seguridad en inmueble

Cuca Domínguez

Salamanca.- Desde la ciudad de México y vía telefónica, el obispo Christian Domínguez Hernández de iglesia apostólica conservacionista del rito tridentino, aclaró que los presbíteros Mauricio Parra Solís y Jaime Mauricio Zavala García, no son falsos sacerdotes y aseguró que los sacramentos que realizan como bautizos, confirmaciones y bodas, tienen reconocimiento, aunque admitió que ellos profesan la religión católica, pero no es la católica romana, “es una rama de ésta como si fuera otra religión, musulmana, testigos de Jehová u otras y esto están informados los habitantes de la colonia Efrén Capiz”.

Lo anterior se dio a conocer luego de que se difundió que el obispo de la diócesis de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, alertó a los católicos sobre falsos sacerdotes que se estaban aprovechando de la fe, e incluso dijo que los sacramentos y misas que ellos realizaban no tendrían validez, hecho que generó división de opiniones entre los habitantes de esta colonia, donde se erigió una capilla y se ofician misas los días sábado a las 6 de la tarde y donde se pretendía realizar bautizos y otros sacramentos, pero se cancelaron por las medidas preventivas por el COVID19.

Ante los señalamientos de falsos sacerdotes, el sacerdote Mauricio Parra, contacto a Correo contactó a correo para precisar que no son falsos sacerdotes, que no pretenden estafar a las personas como se dice en las publicaciones y que han enviado al obispo de la diócesis de Irapuato de la iglesia católica romana, una carta para que se aclare el mal entendido que se tiene al respecto.

Incluso por ello no han pensado en acudir a las instancias legales, “porque somos gente que puede arreglar las cosas sin tener que llegar a esa medida, no se pretende generar mayor divisionismo en estos tiempos que se requiere orar “, precisó.

Los señalados no quisieron que se les tomara fotos, ni vídeos por recomendaciones de sus abogados que analizan el caso, igual por instrucciones del obispo de esta iglesia del rito tridentino y para no generar más daño a su persona.

Durante la entrevista vía telefónica el obispo Christian Domínguez Hernández, destacó que los sacerdotes no son falsos, tienen sus sacramentos que no pueden ser borrados, que son bautismo, confirmación y orden sacerdotal, “las diferencia es que no hemos dicho que somos diocesanos ni que pertenecemos a alguna congregación religiosa afiliada a Roma, siempre hemos dicho que pertenecemos a una organización totalmente diferente a Roma; tenemos validez en la sucesión apostólica y ellos son sacerdotes.

Nos preocupa que la diócesis de Irapuato o algunos párrocos estén incurriendo en actos que pudieran ser constitutivos de delitos, ya que por un lado se está discriminando a las personas, sobre si están o no dentro de Roma, lo que es ilógico; toda asociación religiosa tiene su forma particular de gobierno, de organizarse y de ordenarse, en el caso de nosotros, “estos sacerdotes recibieron el orden sacerdotal, se hizo bajo la fórmula de Pio V y por lo tanto son plenamente sacerdotes…”.

Finalmente los involucrados coincidieron en destacar que esperan aclarar el tema con el arzobispado de Irapuato y si la gente quiere que ellos sigan atendiéndolos y acompañándolos espiritualmente lo seguirán haciendo, aunque admiten que están temerosos por una serie de agresiones que ya han sufrido y han puesto en riesgo su integridad.

LC