Tras las 72 horas de búsqueda, finalmente localizaron con vida a Luis Fernando Rodríguez, hijo del titular del Patronato de Bomberos

Carolina Esqueda

León.- Tras 72 horas de búsqueda, localizaron con vida a Luis Fernando Rodríguez Navarro, hijo del presidente del Patronato de Bomberos, Sabino Rodríguez Rendón . Su desaparición se reportó desde el viernes 13 de mayo, alrededor de las 13:00 horas.

El propio Sabino Rodríguez confirmó la localización de Luis Fernando a las autoridades municipales. No obstante, no dio más detalles del lugar donde lo ubicaron ni su estado de salud.

El presidente del Patronato utilizó sus redes sociales el sábado para difundir el pedido de búsqueda de su hijo. En tanto, este lunes, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos solamente informó que aún no se daba con su paradero.

Foto: Facebook

Tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Seguridad Pública trabajaron en el caso desde el momento de la desaparición.

Por su parte, la Célula Municipal de Búsqueda no intervino en el caso. Ello, luego que ésta solo se activa a petición de las personas interesadas. Además, en ningún momento lo requirieron familiares de Luis Fernando.

“La célula se activa a petición de la familia. Ahorita más bien se está colaborando con la Secretaría de Seguridad, revisando algunos videos del C4 y Fiscalía que ya está haciendo la investigación de manera directa. Me comuniqué el sábado por la noche porque por ahí había salido una información de que ya lo habían encontrado, fue falsa. Y no hay mayores datos, no se han comunicado con él y están a la expectativa de cualquier información”, dijo en su momento.

