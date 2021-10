Redacción

Celaya.- A un mes de ser reportado como desaparecido el militar Christian Alejandro Reyes Maciel, la tarde del viernes familiares anunciaron a través de las redes sociales que fue encontrado sin vida, sin dar mayores detalles de su localización.

Desde el pasado 29 de septiembre alrededor de las 10 de la noche fue la última vez que tuvieron comunicación con Christian, cuando les avisó a través de un mensaje, que iba rumbo a su casa en Celaya luego de haber estado en la 16va Zona Militar en Sarabia perteneciente a Villagrán.

Desde entonces comenzaron a postear su fotografía señalando como iba vestido, sus características físicas y el último lugar donde supieron que estuvo para con ello dar con su paradero.

Finalmente, luego de un mes la búsqueda terminó, pues a través de las redes sociales familiares del elemento de la SEDENA de 24 años anunciaron que había sido localizado sin vida.

“Yo soy Christian, mi búsqueda ha terminado, me encuentro a lado de Dios, a quien le pido a mi familia le dé fortaleza que necesita para soportar este dolor de mi ausencia, gracias familia por no rendirse y cumplir su promesa de regresarme a casa, gracias por darme un lugar digno de descanso, desde donde estoy les digo que estoy muy orgulloso de todos, Dios me tiene ya en paz con su amor gracias a todos por su solidaridad ” este fue el mensaje que acompañaba la noticia de la muerte del uniformado.

El oficial, desde los 18 años de edad se unió a las filas del Ejército Mexicano y el pasado 10 de octubre habría cumplido sus 24 años de edad además sería ascendido como Cabo, soldado de primera, meta que no pudo cumplir.

Sobre donde fue encontrado, no se tiene mayores datos, se espera que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato brinde dicha información, aunque las investigaciones siguen en curso para esclarecer el asesinato del soldado Christian Alejandro Reyes.

