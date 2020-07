Localizan en Veracruz a Beatriz Guadalupe, celayense desaparecida

Roberto Lira

Celaya.- El obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, llamó a la ciudadanía que se resiste a usar el cubrebocas a no esperar ser sancionado por las autoridades y tener cuidado de no ser castigados por el Covid-19; señaló que debe haber una actitud más madura por parte de la población.

Luego de que el municipio de Celaya no se está considerando aplicar multas o sanciones a las personas que no usan cubrebocas en espacios públicos, el prelado celayense coincidió en que las sanciones no deben ser necesarias ya que el castigo de quienes se niegan a hacerlo será la enfermedad.

“La sanción va a venir con la enfermedad, ojalá seamos conscientes de que la usamos para cuidarnos y para cuidar a los demás, no tendría que haber sanciones, ojalá que no nos castigue la enfermedad por tercos, ojalá que la usen, no por miedo al castigo, que va a ser a lo mejor una pequeña multa, una jalada de orejas, que tengan miedo a la enfermedad, ojalá que hagamos caso”, señaló Castillo Plascencia.

Asimismo, resaltó que los contagios en Celaya continúan en aumento y el uso de este artículo es necesario para que el índice baje.

“Yo creo que si todos nos cuidamos pronto vamos a bajar la incidencia que tenemos hasta ahora, ojalá que lo hagamos; no esperen sanciones, no somos niños chiquitos, si ya para los niños chiquitos estamos diciendo que no se le debe corregir a golpes, por que esperamos que nos los den, ojalá que la enfermedad no nos cobre”, comentó el obispo de Celaya.

