Localizan cadáver sobre la carretera Panamericana

El identificado como artesano de Apaseo El Alto estaba atado de pies y manos con cinta canela y cubiertos los ojos y la boca

Redacción

Apaseo El Grande.-En horas de la madrugada fue localizado el cadáver de un joven sobre la carretera Panamericana, a la altura del puente de San José Agua Azul, quien fue identificado como artesano de Apaseo El Alto.

El mismo estaba atado de pies y manos con cinta canela y cubiertos los ojos y la boca con el mismo material, tenía además un alambre en el cuello y lesiones de arma de fuego, así como una cartulina color verde.

Al respecto la Subprocuraduría de Justicia de la Región Celaya, informó que relación a la Carpeta de Investigación 78684/2018, abierta a raíz del hallazgo, ocurrido este martes a las 3.00 de la mañana, se hizo presente un testigo con domicilio en El Cedazo, municipio de Apaseo el Alto quien identificó el cadáver marcado como como el de su hijo, quien en vida respondiera al nombre de Juan David Pulido Rodríguez, de 19 años, con el mismo domicilio, de ocupación artesano en la madera.

Afirmó que no tomaba, no fumaba, no consumía drogas, y no tenía problemas con ninguna persona.

AL