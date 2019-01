Localiza Sedena 662 tomas de ‘huachicol’ en 20 días; en Salamanca hay 45

El jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Homero Mendoza, detalló que además se recibió el reporte de otras mil tomas que no pudieron ser ubicadas

Ciudad de México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer este lunes que han localizado y cancelado más de 600 tomas clandestinas de combustible en diversos estados del país, como parte de los esfuerzos del gobierno de México para combatir a las bandas que se dedican al ‘huachicoleo’.

En conferencia de prensa, el jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, Homero Mendoza, detalló que entre el 7 y el 27 de enero recibieron unas mil 300 alertas de Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre la presencia de tomas clandestinas logrando localizar y reparar 293, de las cuales 184 corresponden al ducto Tuxpan-Azcapotzalco, 45 al Tula-Salamanca y 32 al Tuxpan-Tula.

Asimismo, otras mil 022 que no pudieron ser localizadas “porque el sistema no es tan preciso y no nos da la ubicación exacta, el kilómetro exacto en el ducto que nos diera la certeza para actuar eficazmente en cada toma”.

Mendoza Ruiz agregó que el personal de la Sedena localizó de manera independiente otras 369 tomas gracias a los patrullajes que se realizan en los ductos, dando un total de 662 tomas clandestinas localizadas y clausuradas.

Por otro lado, el general mostró imágenes de una toma clandestina en San Juan de Río, Querétaro, localizada el pasado 25 de enero y en la que se pudo observar un derrame importante que se esparció a un canal de riego cercano, lo que da una muestra del reto que enfrenta el gobierno mexicano.

Otro ejemplo mostrado fue en el municipio jalisciense de Zapotlanejo, donde se ubicó una manguera de 2 kilómetros de longitud que comunicaba la toma con una bodega en la que se envasaba el combustible.

