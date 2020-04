Localidades no respetan el ‘Quédate en casa’

Jessica de la Cruz

León.- A lo lejos se aprecian algunos tacos dorados fritos en aceite, unas tortillas de maíz amarillo para preparar unas quesadillas, unos cuantos platos de vidrio, decenas de plásticos desechables; en el lugar vacío.

Elvira Medellín lleva 12 años vendiendo pozole únicamente los lunes y el resto de la semana tacos al vapor, pero en ninguno de los dos lugares le va bien.

Antes llevaba 25 platos de vidrio para vender pozole porque tenía bancos y la gente le compraba ya sea para desayunar o comer. Ahora, aunque hace menos pozole, casi todo se le queda, sólo vende dos platos o tres a lo mucho en todo el día.

Lo que más ha vendido a partir de que empezó la contingencia sanitaria por el Covid-19 son los tacos dorados, y las quesadillas, pero hace menos guisos, aproximadamente ocho, para que se alcancen a vender y no se le quede la comida para el día siguiente.

El resto de las semana vende tacos al vapor en un triciclo blanco. Aproximadamente vendía unos 180 tacos al día, ahora vende entre 80 a 90 tacos diarios.

“Todo es para llevar, ¡no vendo! Porque no me llevan igual y tengo todo mi pozole casi ahorita. Esta semana apenas, porque la otra semana casi no me quedó pozole, es ahí donde lo siento yo”. Comentó que aunque las ventas son bajas, se saca el dinero que se invirtió y también para llevar a casa.

