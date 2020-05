Lo vinculan a proceso por privar de la vida a subdirector de Policía Municipal

Redacción

Guanajuato. – Empleado del hotel Posada de la Condesa intentó sacar varias pantallas de plasma del negocio, pero fue sorprendido en el acto por los dueños del negocio y el presunto ladrón justificó que estaba siendo víctima de extorción telefónica y alguien le ordenó sacar las televisiones.

El joven de tan sólo 19 años de edad, identificado como Juan N., explicó que alguien le llamó por teléfono, lo amenazó y le pidió sacar los televisores; de hecho, cuando fue sorprendido por una de sus compañeras de trabajo ya tenía siete pantallas de plasma de diferentes marcas y tamaños en la calle.

El hecho se registró minutos después de las 17:00 horas la tarde del martes, cuando una de las empleadas se dirigía al hotel y se percató de que las pantallas estaban en la calle por lo que de inmediato llamó a los dueños y a la policía.

Al lugar arribaron elementos policiales quienes se entrevistaron con el presunto ladrón, ahí él explicó los motivos que tuvo para sacar los artículos.

Cabe señalar que en el reporte policial no se detalla el motivo que el joven dio justificando su conducta, únicamente se menciona que estaba siendo víctima de torsión telefónica.

El joven no fue arrestado gracias a que al no haber ninguna pérdida los dueños del hotel no presentaron cargos y se limitaron a haber un fuerte llamado de atención pues lo identificaron como uno de sus trabajadores.

