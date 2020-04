Lo sorprenden durmiendo durante una clase en línea

Redacción

Argentina. – Parece que no muchos profesores o alumnos se acostumbran a la modalidad de clases en línea durante la cuarentena por Covid-19

Los riesgos de que las personas tras la pantalla no presenten atención son altas, como ocurrió con un estudiante que supuestamente estaba escuchando al profesor por medio de Zoom , aunque estaba envuelto entre las cobijas de su cama, estaba tan dormido que ni se dio cuenta cuando la clase finalizó.

Aunque en todo ese momento la cámara lo estaba enfocando de tal manera que todos lo vieron, su profesor decidió grabarlo a manera de broma y dijo: “Esto no me había pasado nunca, se me duermen en las clases, pero nunca se me había dormido alguien en su cama”.

G.R