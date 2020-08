Lo que requiere el PRI es unidad: exalcalde

Onofre Lujano

Jerécuaro.- Ante la polémica sobre la legitimidad del Comité Estatal del tricolor, el exalcalde J. Carmen Mondragón Reséndiz, se refirió que él siempre “he sido institucional a mi partido”.

“En qué cabeza cabe conformar una mesa directiva alterna del CDE del PRI ¡Por Dios! El partido está trabajando, renovándose y hoy más que nunca se requiere unidad… ¡Unidad! Ya basta compañeros, ustedes tuvieron el partido y respetamos su momento, perdimos y seguimos con el ánimo de no cometer sus errores. ¡Siempre he sido institucional a mi partido!”, externó el militante tricolor.

Agregó que “hoy tenemos un comité con idea, con rumbo, con trabajo. Ya basta, démosle oportunidad como se les dio a ustedes”.

Y preguntó a su correligionario Armando de la Cruz “¿Cómo aceptas una posición que debe ser para un triunfador? Compañero por favor no juegues, no tienes liderazgo, nunca has ganado, a dónde nos llevarías? No, no compañeros, ya basta… requerimos unidad con nuestro partido… ¡unidad! Dejemos trabajar a nuestro Comité Estatal. Ya lo dijo mi amigo Leo, se requiere unidad y que participen triunfadores, ganadores de elecciones. Armando, por Dios… Uf. ¡Viva el PRI!

Alega que no fue notificado

Por su parte, el alcalde jerecuarense Luis Alberto Mondragón Vega, también emanado del Partido Revolucionario Institucional, aseguró que “no hay legitimidad en el nuevo Comité Directivo Estatal del PRI, porque la convocatoria tiene que emitirla el Comité Ejecutivo Nacional, donde para este acto, yo como consejero, no fui notificado”.