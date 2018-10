Lo que quiero es ganar: ‘Pepo Martínez’

El director de las Abejas de León está comprometido con su equipo para conseguir la victoria y aseguró que lo que necesitan los ‘mieleros’ es más eficiencia en el juego

Pablo Ruíz

León.- La exigencia del coach de Abejas es máxima y ante un inicio donde se han mostrado buenos momentos frente equipos contendientes en la Liga, aseguró que no bajarán la guardia en busca de una mejor versión. José ‘Pepo’ Martínez quiere más eficiencia de su equipo ya que en los segundos juegos se han quedado en la orilla debido a que en los últimos cuartos de los encuentros se ‘quedan sin gasolina’.

Antes de enfrentar la serie ante Libertadores, el coach puertorriqueño aseguró que deberán pensar en sumar la mayor cantidad de puntos posible debido a que estarán fuera de casa más de un mes.

El estratega de Abejas resaltó el trabajo que ha realizado Spencer dentro de su equipo, pues aseguró que cuando el elemento ‘mielero’ está en buenas condiciones el equipo ha ganado, mientras que cuando no aparece por las faltas cometidas les ha costado trabajo, de ahí que apelarán a poner especial atención sobre las faltas cometidas.

“La afición se ha visto comprometida con el equipo, me gustaría poder responderles también desde la duela con victorias, no me atrevo a decir ahora para qué estamos, pero lo que quiero es ganar y encontrar la fórmula de ser consistentes, tenemos que mantener un juego estable para poder clasificar”, dijo Martínez.

Así mismo, ‘Pepo’ fue tajante al mencionar que aunque hay elementos de calidad en el equipo, deberán mejorar en algunas áreas, tal es el caso de Keith Aplling, de quien aseguró que le falta entender más el sistema para que pueda ayudar a sacar partidos aportando su calidad en la duela.

“Un 3-1 estaba bien, un 4-0 estaba bien (record), no quiero que nos conformemos; lo que hemos demostrado es que en los segundos juegos nos quedamos sin gasolina en el tercer y cuarto cuarto, eso hay que trabajarlo y esa será mi tarea”, añadió.

Finalmente, el coach boricua indicó que a sus jugadores les ha pedido máxima concentración sin pensar en el futuro, pues únicamente deberán estar enfocados en el compromiso ante Libertadores y en sacar victorias que les den estabilidad para cuando tengan que diputar la seguidilla de encuentros fuera del Domo dela Feria.

