Lo localizan sin vida con tres balas en la cabeza

Raúl era originario de la comunidad de Rincón de Tamayo, adicto a los estupefacientes, regularmente no llegaba a su casa a dormir, pero les avisaron que estaba muerto

Redacción

Celaya.- Sobre un camino de terracería fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre quien presentaba tres impactos de bala en la cabeza, esto en Rincón de Tamayo.

El hoy occiso quien fue identificado como Raúl era originario de la comunidad de Rincón de Tamayo, era adicto a los estupefacientes por lo que regularmente no llegaba a su casa a dormir, y para su familia no era novedad que no llegará.

Sin embargo, la mañana de este sábado fueron alertados de la existencia de una persona sin vida sobre la calle Rodolfo Medina cerca del arroyo conocido como el Baral que de acuerdo a las características de trataba de su familiar.

Poco después de las 9:00 horas de esta sábado acudieron al lugar en mención y corroboraron que el cadáver encontrado era su consanguíneo. Su adicción a sus estupefacientes pudiera estar ligado a su deceso; sin embargo, serán las autoridades competentes quienes determinen esto.

El lugar fue acordonado pies Agentes de Investigación Criminal (AIC) mientras personal de Servicios Periciales iniciaban con la búsqueda de indicios para determinar la mecánica del crimen y con ello la identidad del o los agresores.

El cadáver fue levantado por Servicio Médico Forense (Semefo) para trasladarlo a Celaya y realizar la necropsia de ley, para después ser entregado a sus familiares.

